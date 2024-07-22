"Где Джо?" В соцсетях в США пошли слухи о смерти Байдена
В соцсетях в США расходятся слухи о смерти Байдена
© AP Photo / Gerald HerbertДжо Байден с супругой Джилл после дебатов с Дональдом Трампом
© AP Photo / Gerald Herbert
Джо Байден с супругой Джилл после дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
Москва, 22 июл - РИА Новости. Среди пользователей соцсетей в США распространяются слухи о "смерти Байдена" в связи с тем, что американский президент уже несколько дней не появлялся на публике, несмотря на сделанное им заявление о выходе из президентской гонки.
"Если мы не увидим живого Джо Байдена, обращающегося сегодня утром к нации на видео, то он мертв или умирает. Другого объяснения нет", — заявила писательница Дарла Шайн.
"Сообщается, что Джо Байдена в последний раз видели на публике 17 июля. Именно тогда у него "обнаружили коронавирус" и велели самоизолироваться в Делавэре на неделю. Это произошло через несколько дней после покушения на Трампа. Америка хочет знать: где Джо?" — задался вопросом журналист Кайл Беккер.
"Почему СМИ не требуют появления Джо Байдена на камеру? Почему Конгресс этого не требует?!" — возмутился ведущий YourVoice America Билл Митчелл.
Под самым последним постом в официальном аккаунте президента США в X в комментариях требуют, чтобы Байден сфотографировался с сегодняшней газетой. Это предложение поддержали более 20 тысяч пользователей.
В администрации президента США на фоне спекуляций о смерти американского лидера сообщили, что Байден в понедельник провел встречи с чиновниками по нацбезопасности в виртуальном формате.