https://ria.ru/20240722/bayden-1961334764.html

"Где Джо?" В соцсетях в США пошли слухи о смерти Байдена

"Где Джо?" В соцсетях в США пошли слухи о смерти Байдена - РИА Новости, 22.07.2024

"Где Джо?" В соцсетях в США пошли слухи о смерти Байдена

Среди пользователей соцсетей в США распространяются слухи о "смерти Байдена" в связи с тем, что американский президент уже несколько дней не появлялся на... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T22:15

2024-07-22T22:15

2024-07-22T22:15

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Москва, 22 июл - РИА Новости. Среди пользователей соцсетей в США распространяются слухи о "смерти Байдена" в связи с тем, что американский президент уже несколько дней не появлялся на публике, несмотря на сделанное им заявление о выходе из президентской гонки."Если мы не увидим живого Джо Байдена, обращающегося сегодня утром к нации на видео, то он мертв или умирает. Другого объяснения нет", — заявила писательница Дарла Шайн. "Сообщается, что Джо Байдена в последний раз видели на публике 17 июля. Именно тогда у него "обнаружили коронавирус" и велели самоизолироваться в Делавэре на неделю. Это произошло через несколько дней после покушения на Трампа. Америка хочет знать: где Джо?" — задался вопросом журналист Кайл Беккер. "Почему СМИ не требуют появления Джо Байдена на камеру? Почему Конгресс этого не требует?!" — возмутился ведущий YourVoice America Билл Митчелл.Под самым последним постом в официальном аккаунте президента США в X в комментариях требуют, чтобы Байден сфотографировался с сегодняшней газетой. Это предложение поддержали более 20 тысяч пользователей.В администрации президента США на фоне спекуляций о смерти американского лидера сообщили, что Байден в понедельник провел встречи с чиновниками по нацбезопасности в виртуальном формате.

https://ria.ru/20240722/bayden-1961332834.html

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в мире, сша, америка, джо байден, выборы президента сша — 2024