Рейтинг@Mail.ru
"Где он?" На Западе сделали неожиданное заявление о Байдене - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:38 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/bayden-1961332834.html
"Где он?" На Западе сделали неожиданное заявление о Байдене
"Где он?" На Западе сделали неожиданное заявление о Байдене - РИА Новости, 22.07.2024
"Где он?" На Западе сделали неожиданное заявление о Байдене
Отсутствие президента США Джо Байдена на публичных мероприятиях может свидетельствовать о произошедшем в Вашингтоне государственном перевороте, заявил доцент... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T21:38
2024-07-22T21:38
в мире
сша
джо байден
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959123800_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e461b21e12a410976e7b78b7fcdeec16.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Отсутствие президента США Джо Байдена на публичных мероприятиях может свидетельствовать о произошедшем в Вашингтоне государственном перевороте, заявил доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен."Было бы справедливо спросить, где президент США? Начинает казаться, что это переворот", — написал он в социальной сети X.Ранее в социальных сетях появились слухи о "смерти" Байдена. Пользователи стали активно обсуждать "пропажу" главы Белого дома, поскольку тот отказался от участия в президентской гонке в письменном виде, а не записал видеообращение.В администрации президента США позднее уточнили, что Байден в понедельник провел встречи с чиновниками по нацбезопасности в виртуальном формате. Заявление Белого дома было сделано на фоне спекуляций о "смерти" американского лидера.
https://ria.ru/20240722/ukraina-1961312690.html
https://ria.ru/20240722/rossiya-1961228015.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959123800_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_d1e32289919fb1714fe5a52f2c697c97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
"Где он?" На Западе сделали неожиданное заявление о Байдене

Финский профессор Малинен: происходящее вокруг Байдена похоже на госпереворот

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Отсутствие президента США Джо Байдена на публичных мероприятиях может свидетельствовать о произошедшем в Вашингтоне государственном перевороте, заявил доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен.
"Было бы справедливо спросить, где президент США? Начинает казаться, что это переворот", — написал он в социальной сети X.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В США заявили, что Зеленскому выдвинут ультиматум по России
Вчера, 19:19
Ранее в социальных сетях появились слухи о "смерти" Байдена. Пользователи стали активно обсуждать "пропажу" главы Белого дома, поскольку тот отказался от участия в президентской гонке в письменном виде, а не записал видеообращение.
В администрации президента США позднее уточнили, что Байден в понедельник провел встречи с чиновниками по нацбезопасности в виртуальном формате. Заявление Белого дома было сделано на фоне спекуляций о "смерти" американского лидера.
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
"Завидуют и боятся". На Западе сделали неожиданное заявление о России
Вчера, 14:43
 
В миреСШАДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала