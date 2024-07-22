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"Где он?" На Западе сделали неожиданное заявление о Байдене
"Где он?" На Западе сделали неожиданное заявление о Байдене - РИА Новости, 22.07.2024
"Где он?" На Западе сделали неожиданное заявление о Байдене
Отсутствие президента США Джо Байдена на публичных мероприятиях может свидетельствовать о произошедшем в Вашингтоне государственном перевороте, заявил доцент... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T21:38
2024-07-22T21:38
2024-07-22T21:38
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Отсутствие президента США Джо Байдена на публичных мероприятиях может свидетельствовать о произошедшем в Вашингтоне государственном перевороте, заявил доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен."Было бы справедливо спросить, где президент США? Начинает казаться, что это переворот", — написал он в социальной сети X.Ранее в социальных сетях появились слухи о "смерти" Байдена. Пользователи стали активно обсуждать "пропажу" главы Белого дома, поскольку тот отказался от участия в президентской гонке в письменном виде, а не записал видеообращение.В администрации президента США позднее уточнили, что Байден в понедельник провел встречи с чиновниками по нацбезопасности в виртуальном формате. Заявление Белого дома было сделано на фоне спекуляций о "смерти" американского лидера.
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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
"Где он?" На Западе сделали неожиданное заявление о Байдене
Финский профессор Малинен: происходящее вокруг Байдена похоже на госпереворот