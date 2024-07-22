https://ria.ru/20240722/bayden-1961332373.html
Лечащий врач Байдена рассказал о его состоянии
Лечащий врач Байдена рассказал о его состоянии - РИА Новости, 22.07.2024
Лечащий врач Байдена рассказал о его состоянии
Симптомы коронавируса у президента США Джо Байдена почти сошли на нет, заявил в понедельник его лечащий врач Кевин О'Коннор на фоне распространяющихся слухов о... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T21:34
2024-07-22T21:34
2024-07-22T21:47
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Симптомы коронавируса у президента США Джо Байдена почти сошли на нет, заявил в понедельник его лечащий врач Кевин О'Коннор на фоне распространяющихся слухов о том, что Байден якобы ушел из жизни."Его симптомы почти полностью прошли. Его пульс, кровяное давление и частота дыхательных движений абсолютно нормальные", - говорится в письме врача, опубликованном Белым домом.Байден заразился коронавирусом на прошлой неделе и с тех пор находится на самоизоляции. Из-за этого ему пришлось отменить запланированное публичное выступление на одной из конференций в Лас-Вегасе. В воскресенье он заявил о выходе из президентской гонки на фоне растущих опасений о его состоянии здоровья.
https://ria.ru/20240722/bayden-1961331401.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, в мире, лас-вегас
Джо Байден, США, В мире, Лас-Вегас
Лечащий врач Байдена рассказал о его состоянии
Лечащий врач Байдена: симптомы коронавируса у президента почти полностью прошли