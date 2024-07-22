https://ria.ru/20240722/bayden-1961332373.html

Лечащий врач Байдена рассказал о его состоянии

Лечащий врач Байдена рассказал о его состоянии - РИА Новости, 22.07.2024

Лечащий врач Байдена рассказал о его состоянии

Симптомы коронавируса у президента США Джо Байдена почти сошли на нет, заявил в понедельник его лечащий врач Кевин О'Коннор на фоне распространяющихся слухов о... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T21:34

2024-07-22T21:34

2024-07-22T21:47

джо байден

сша

в мире

лас-вегас

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Симптомы коронавируса у президента США Джо Байдена почти сошли на нет, заявил в понедельник его лечащий врач Кевин О'Коннор на фоне распространяющихся слухов о том, что Байден якобы ушел из жизни."Его симптомы почти полностью прошли. Его пульс, кровяное давление и частота дыхательных движений абсолютно нормальные", - говорится в письме врача, опубликованном Белым домом.Байден заразился коронавирусом на прошлой неделе и с тех пор находится на самоизоляции. Из-за этого ему пришлось отменить запланированное публичное выступление на одной из конференций в Лас-Вегасе. В воскресенье он заявил о выходе из президентской гонки на фоне растущих опасений о его состоянии здоровья.

https://ria.ru/20240722/bayden-1961331401.html

сша

лас-вегас

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

джо байден, сша, в мире, лас-вегас