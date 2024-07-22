https://ria.ru/20240722/bayden-1961331401.html

Белый дом выступил с заявлением на фоне слухов о смерти Байдена

Белый дом выступил с заявлением на фоне слухов о смерти Байдена - РИА Новости, 22.07.2024

Белый дом выступил с заявлением на фоне слухов о смерти Байдена

Президент США Джо Байден провел в понедельник несколько встреч с чиновниками, отвечающими за безопасность, заявил Белый дом. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T21:25

2024-07-22T21:25

2024-07-22T22:07

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ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден провел в понедельник несколько встреч с чиновниками, отвечающими за безопасность, заявил Белый дом."Байден заслушал брифинг по теме внутренней безопасности от Лиз Шервуд-Рэндал, помощника президента и советника по внутренней безопасности. Кроме того, президент заслушал брифинг на тему нацбезопасности от своего советника Джейка Салливана. Оба брифинга проводились виртуально", — говорится в сообщении.На прошлой неделе американский лидер заразился коронавирусом и пропал из публичного поля. Согласно официальной информации, он находится на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр. Представители Республиканской партии потребовали от властей на фоне спекуляций в соцсетях о якобы смерти Байдена предоставить доказательства, что тот жив.В понедельник вице-президент США Камала Харрис заявила, что самочувствие главы государства улучшилось, он быстро выздоравливает. В свою очередь, лечащий врач Байдена отметил, что симптомы коронавируса у его пациента "почти полностью прошли".Накануне действующий глава Белого дома объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. При этом Байден поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.Все решится на съезде Демократической партии США, который пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго. Процедура выбора нового кандидата будет фактически произвольной: механизма по назначению преемника еще не утвержденного кандидата в президенты США не существует.

https://ria.ru/20240721/baden-1960756939.html

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в мире, сша, делавэр, джо байден, джейк салливан, камала харрис, выборы президента сша — 2024