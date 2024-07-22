https://ria.ru/20240722/bayden-1961331072.html
Конгрессвумен потребовала доказательств того, что Байден жив
Конгрессвумен потребовала доказательств того, что Байден жив - РИА Новости, 22.07.2024
Конгрессвумен потребовала доказательств того, что Байден жив
Конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт в понедельник потребовала от действующего президента США Джо Байдена до конца дня доказать, что он жив, на фоне... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T21:23
2024-07-22T21:23
2024-07-22T22:10
в мире
сша
джо байден
президентские выборы в сша
москва
лас-вегас
лорен боберт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959219619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d870f8b992c9b8d471a16d360c4a398f.jpg
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт в понедельник потребовала от действующего президента США Джо Байдена до конца дня доказать, что он жив, на фоне спекуляций о состоянии его здоровья."Я требую доказательств жизни от Джо Байдена сегодня до пяти вечера (0.30 вторника по Москве - ред.). Он должен выйти к камерам и прокомментировать, в курсе ли он, что вышел из гонки. Прятаться абсолютно неприемлемо", - написала Боберт на своей странице в соцсети X.Байден заразился коронавирусом на прошлой неделе и с тех пор находится на самоизоляции. Из-за этого ему пришлось отменить запланированное публичное выступление на одной из конференций в Лас-Вегасе. В воскресенье он заявил о выходе из президентской гонки на фоне растущих опасений по поводу его состояния здоровья.Ранее в понедельник лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор объявил, что симптомы коронавируса у президента почти сошли на нет. Белый дом в то же время заявил, что Байден сегодня участвовал во встрече по национальной безопасности в виртуальном формате.
https://ria.ru/20240722/bayden-1961331401.html
сша
москва
лас-вегас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959219619_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_899e329da4ca7611a57bc8f29ab08212.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, президентские выборы в сша, москва, лас-вегас, лорен боберт
В мире, США, Джо Байден, Президентские выборы в США, Москва, Лас-Вегас, Лорен Боберт
Конгрессвумен потребовала доказательств того, что Байден жив
Конгрессвумен от республиканцев Боберт потребовала доказательств, что Байден жив