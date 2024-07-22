https://ria.ru/20240722/bayden-1961331072.html

Конгрессвумен потребовала доказательств того, что Байден жив

Конгрессвумен потребовала доказательств того, что Байден жив - РИА Новости, 22.07.2024

Конгрессвумен потребовала доказательств того, что Байден жив

Конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт в понедельник потребовала от действующего президента США Джо Байдена до конца дня доказать, что он жив, на фоне... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T21:23

2024-07-22T21:23

2024-07-22T22:10

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лорен боберт

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт в понедельник потребовала от действующего президента США Джо Байдена до конца дня доказать, что он жив, на фоне спекуляций о состоянии его здоровья."Я требую доказательств жизни от Джо Байдена сегодня до пяти вечера (0.30 вторника по Москве - ред.). Он должен выйти к камерам и прокомментировать, в курсе ли он, что вышел из гонки. Прятаться абсолютно неприемлемо", - написала Боберт на своей странице в соцсети X.Байден заразился коронавирусом на прошлой неделе и с тех пор находится на самоизоляции. Из-за этого ему пришлось отменить запланированное публичное выступление на одной из конференций в Лас-Вегасе. В воскресенье он заявил о выходе из президентской гонки на фоне растущих опасений по поводу его состояния здоровья.Ранее в понедельник лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор объявил, что симптомы коронавируса у президента почти сошли на нет. Белый дом в то же время заявил, что Байден сегодня участвовал во встрече по национальной безопасности в виртуальном формате.

https://ria.ru/20240722/bayden-1961331401.html

сша

москва

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Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, президентские выборы в сша, москва, лас-вегас, лорен боберт