https://ria.ru/20240722/bayden-1961327640.html

Эксперт объяснил, почему Байден снялся с выборов

Эксперт объяснил, почему Байден снялся с выборов - РИА Новости, 22.07.2024

Эксперт объяснил, почему Байден снялся с выборов

Президент США Джо Байден был вынужден отказаться от продолжения предвыборной кампании после того, как от него отвернулись ключевые лидеры и доноры... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T20:55

2024-07-22T20:55

2024-07-22T20:56

в мире

сша

джо байден

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960552185_384:0:2871:1399_1920x0_80_0_0_0f73e3a9dfd5226a75efd45545c06db9.jpg

ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден был вынужден отказаться от продолжения предвыборной кампании после того, как от него отвернулись ключевые лидеры и доноры Демократической партии, заявил РИА Новости американский консервативный политический комментатор Лев Альбурт. "Отказ Байдена переизбираться стал вынужденным уже неделю назад, когда от него отступились все главные лидеры демократов и, что важно, и их друзья-доноры", - сказал агентству Альбурт. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Альбурт выразил уверенность в том, что "победа Трампа и вообще республиканцев практически гарантирована". В этой связи, по его словам, "уход Байдена именно сейчас ничего не меняет" в предвыборной гонке. Эксперт также подчеркнул, что для России "очень важно и очень хорошо" решение Трампа выбрать своим вице-президентом сенатора Джеймса Дэвида Вэнса. По словам Альбурта, Вэнс "всегда был за нормализацию отношений с Россией". Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.

https://ria.ru/20240722/tramp-1961325486.html

https://ria.ru/20240722/bayden-1961318945.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024