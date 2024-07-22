https://ria.ru/20240722/bayden-1961327640.html
Эксперт объяснил, почему Байден снялся с выборов
Эксперт объяснил, почему Байден снялся с выборов - РИА Новости, 22.07.2024
Эксперт объяснил, почему Байден снялся с выборов
Президент США Джо Байден был вынужден отказаться от продолжения предвыборной кампании после того, как от него отвернулись ключевые лидеры и доноры... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:55
2024-07-22T20:55
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден был вынужден отказаться от продолжения предвыборной кампании после того, как от него отвернулись ключевые лидеры и доноры Демократической партии, заявил РИА Новости американский консервативный политический комментатор Лев Альбурт. "Отказ Байдена переизбираться стал вынужденным уже неделю назад, когда от него отступились все главные лидеры демократов и, что важно, и их друзья-доноры", - сказал агентству Альбурт. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Альбурт выразил уверенность в том, что "победа Трампа и вообще республиканцев практически гарантирована". В этой связи, по его словам, "уход Байдена именно сейчас ничего не меняет" в предвыборной гонке. Эксперт также подчеркнул, что для России "очень важно и очень хорошо" решение Трампа выбрать своим вице-президентом сенатора Джеймса Дэвида Вэнса. По словам Альбурта, Вэнс "всегда был за нормализацию отношений с Россией". Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
https://ria.ru/20240722/tramp-1961325486.html
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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Эксперт объяснил, почему Байден снялся с выборов
Политолог Альбурт: Байден вышел из гонки, так как от него отвернулись демократы
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден был вынужден отказаться от продолжения предвыборной кампании после того, как от него отвернулись ключевые лидеры и доноры Демократической партии, заявил РИА Новости американский консервативный политический комментатор Лев Альбурт.
"Отказ Байдена переизбираться стал вынужденным уже неделю назад, когда от него отступились все главные лидеры демократов и, что важно, и их друзья-доноры", - сказал агентству Альбурт.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис
. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп
неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Альбурт выразил уверенность в том, что "победа Трампа и вообще республиканцев практически гарантирована". В этой связи, по его словам, "уход Байдена именно сейчас ничего не меняет" в предвыборной гонке.
Эксперт также подчеркнул, что для России
"очень важно и очень хорошо" решение Трампа выбрать своим вице-президентом сенатора Джеймса Дэвида Вэнса
. По словам Альбурта, Вэнс "всегда был за нормализацию отношений с Россией".
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.