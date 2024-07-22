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СМИ: Байден готовит обращение к американцам - РИА Новости, 22.07.2024
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19:55 22.07.2024 (обновлено: 20:19 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/bayden-1961318945.html
СМИ: Байден готовит обращение к американцам
СМИ: Байден готовит обращение к американцам - РИА Новости, 22.07.2024
СМИ: Байден готовит обращение к американцам
Заявивший о выходе из президентской гонки действующий лидер США Джо Байден и его ближайшие советники готовят текст речи, с которой президент планирует... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:55
2024-07-22T20:19
в мире
вашингтон (штат)
делавэр
сша
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дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Заявивший о выходе из президентской гонки действующий лидер США Джо Байден и его ближайшие советники готовят текст речи, с которой президент планирует обратиться к американцам в ближайшие дни, вероятно, сразу по возвращении в Вашингтон, сообщает NBC. "Байден и его ближайшие помощники начали работу над речью, о которой он упомянул в своем воскресном письме, пообещав "в подробностях" объяснить, почему он решил выйти из кампании 2024 года", - пишет издание со ссылкой на два осведомленных источника. Предполагается, что Байден выступит с речью по возвращении в Вашингтон из резиденции в штате Делавэр, где проводит карантин из-за диагностированного у него коронавируса. "Ожидается, что эта речь станет для него первым масштабным событием после того, как он вернется в Вашингтон на этой неделе", - говорится в публикации. По информации источников, так хочет поступить сам Байден. Подробности и сроки предстоящего выступления пока не называются. Предполагается, однако, что оно пройдет в Белом доме. "По словам представителя администрации, сам Байден "очень хочет вернуться уже завтра", но высокопоставленные чиновники ждут, когда его врач проведет осмотр и даст на это разрешение", - пишет издание. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
https://ria.ru/20240721/baden-1960756939.html
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в мире, вашингтон (штат), делавэр, сша, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, Вашингтон (штат), Делавэр, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
СМИ: Байден готовит обращение к американцам

NBC: Байден готовит речь, чтобы выступить после возвращения в Вашингтон

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Заявивший о выходе из президентской гонки действующий лидер США Джо Байден и его ближайшие советники готовят текст речи, с которой президент планирует обратиться к американцам в ближайшие дни, вероятно, сразу по возвращении в Вашингтон, сообщает NBC.
«
"Байден и его ближайшие помощники начали работу над речью, о которой он упомянул в своем воскресном письме, пообещав "в подробностях" объяснить, почему он решил выйти из кампании 2024 года", - пишет издание со ссылкой на два осведомленных источника.
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Биография Джо Байдена
21 июля, 21:02
Предполагается, что Байден выступит с речью по возвращении в Вашингтон из резиденции в штате Делавэр, где проводит карантин из-за диагностированного у него коронавируса.
«
"Ожидается, что эта речь станет для него первым масштабным событием после того, как он вернется в Вашингтон на этой неделе", - говорится в публикации.
По информации источников, так хочет поступить сам Байден. Подробности и сроки предстоящего выступления пока не называются. Предполагается, однако, что оно пройдет в Белом доме.
«
"По словам представителя администрации, сам Байден "очень хочет вернуться уже завтра", но высокопоставленные чиновники ждут, когда его врач проведет осмотр и даст на это разрешение", - пишет издание.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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В миреВашингтон (штат)ДелавэрСШАКамала ХаррисДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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