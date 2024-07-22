https://ria.ru/20240722/bayden-1961318945.html

СМИ: Байден готовит обращение к американцам

СМИ: Байден готовит обращение к американцам - РИА Новости, 22.07.2024

СМИ: Байден готовит обращение к американцам

Заявивший о выходе из президентской гонки действующий лидер США Джо Байден и его ближайшие советники готовят текст речи, с которой президент планирует... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T19:55

2024-07-22T19:55

2024-07-22T20:19

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сша

камала харрис

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Заявивший о выходе из президентской гонки действующий лидер США Джо Байден и его ближайшие советники готовят текст речи, с которой президент планирует обратиться к американцам в ближайшие дни, вероятно, сразу по возвращении в Вашингтон, сообщает NBC. "Байден и его ближайшие помощники начали работу над речью, о которой он упомянул в своем воскресном письме, пообещав "в подробностях" объяснить, почему он решил выйти из кампании 2024 года", - пишет издание со ссылкой на два осведомленных источника. Предполагается, что Байден выступит с речью по возвращении в Вашингтон из резиденции в штате Делавэр, где проводит карантин из-за диагностированного у него коронавируса. "Ожидается, что эта речь станет для него первым масштабным событием после того, как он вернется в Вашингтон на этой неделе", - говорится в публикации. По информации источников, так хочет поступить сам Байден. Подробности и сроки предстоящего выступления пока не называются. Предполагается, однако, что оно пройдет в Белом доме. "По словам представителя администрации, сам Байден "очень хочет вернуться уже завтра", но высокопоставленные чиновники ждут, когда его врач проведет осмотр и даст на это разрешение", - пишет издание. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.

https://ria.ru/20240721/baden-1960756939.html

https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961196589.html

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в мире, вашингтон (штат), делавэр, сша, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024