СМИ: Байден готовит обращение к американцам
NBC: Байден готовит речь, чтобы выступить после возвращения в Вашингтон
© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Заявивший о выходе из президентской гонки действующий лидер США Джо Байден и его ближайшие советники готовят текст речи, с которой президент планирует обратиться к американцам в ближайшие дни, вероятно, сразу по возвращении в Вашингтон, сообщает NBC.
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"Байден и его ближайшие помощники начали работу над речью, о которой он упомянул в своем воскресном письме, пообещав "в подробностях" объяснить, почему он решил выйти из кампании 2024 года", - пишет издание со ссылкой на два осведомленных источника.
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Предполагается, что Байден выступит с речью по возвращении в Вашингтон из резиденции в штате Делавэр, где проводит карантин из-за диагностированного у него коронавируса.
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"Ожидается, что эта речь станет для него первым масштабным событием после того, как он вернется в Вашингтон на этой неделе", - говорится в публикации.
По информации источников, так хочет поступить сам Байден. Подробности и сроки предстоящего выступления пока не называются. Предполагается, однако, что оно пройдет в Белом доме.
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"По словам представителя администрации, сам Байден "очень хочет вернуться уже завтра", но высокопоставленные чиновники ждут, когда его врач проведет осмотр и даст на это разрешение", - пишет издание.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.