https://ria.ru/20240722/bayden-1961207190.html

У Байдена не было шансов на победу, заявил Валенса

У Байдена не было шансов на победу, заявил Валенса - РИА Новости, 22.07.2024

У Байдена не было шансов на победу, заявил Валенса

Решение президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки было верным, "он спас свою честь", так как у него не осталось шансов на победу после... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:33

2024-07-22T13:33

2024-07-22T13:33

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ВАРШАВА, 22 июл - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки было верным, "он спас свою честь", так как у него не осталось шансов на победу после произошедшего покушения на Дональда Трампа, заявил экс-президент Польши Лех Валенса в интервью изданию Goniec. "Сложившаяся ситуация не давала много вариантов решений. Это было одно из самых умных решений, которые мог принять Джо Байден. Любое другое кончилось бы плохо", - сказал Валенса. "Он спас свою честь. Джо Байден поступил правильно. Похоже, что после неудачного покушения на Трампа у него больше не было шансов на победу. Поэтому он поступил правильно, спас честь свою и всей своей команды", - добавил он. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. В субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961196589.html

https://ria.ru/20240722/kreml-1961193303.html

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в мире, сша, польша, пенсильвания, джо байден, дональд трамп, лех валенса, выборы президента сша — 2024