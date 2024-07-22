СМИ раскрыли реакцию лидеров ЕС на выход Байдена из президентской гонки
Politico: лидеры стран ЕC неоднозначно отреагировали на снятие Байдена с выборов
© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Лидеры стран-членов Евросоюза не продемонстрировали единой реакции на отказ главы Белого дома Джо Байдена от участия в президентской гонке, пишет издание Politico.
"Их реакция разделилась на три категории: те, кто хвалят Байдена за его решение, те, кто решили воспользоваться моментом, чтобы выразить доверие кандидату в президенты от республиканской партии Дональду Трампу, и те, кто, похоже, просто наслаждался пребыванием в Сети в такой важный момент", — отметили в издании.
Так, максимальную поддержку Байдену оказали канцлер Германии Олаф Шольц, а также премьер-министр Польши Дональд Туск и Великобритании Кир Стармер, говорится в материале. В лагере критиков действующего президента США оказались лидер правой британской популистской партии "Reform UK" Найджел Фарадж и депутат Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" Максимилиан Кра, подчеркнули в публикации. Они оба считают, что Дональд Трамп одержит победу на предстоящих выборах, добавили в статье. И, наконец, нейтральную позицию занял президент Латвии Эдгар Ринкевич, подытожили в публикации.
"Политика никогда не была такой интересной", — процитировало издание пост латвийского лидера в социальной сети Х.
Накануне действующий глава Белого дома объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. При этом Байден поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.