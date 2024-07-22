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"Государственный переворот". В Штатах заявили о свержении президента
"Государственный переворот". В Штатах заявили о свержении президента - РИА Новости, 22.07.2024
"Государственный переворот". В Штатах заявили о свержении президента
Президент США Джо Байден превратил страну в банановую республику и закономерно пал жертвой государственного переворота, заявил американский миллиардер Дэвид... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T05:58
2024-07-22T05:58
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден превратил страну в банановую республику и закономерно пал жертвой государственного переворота, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X."Джо Байден превратил Америку в банановую республику. <...> И как подобает банановой республике, его свергли в результате государственного переворота", — написал миллиардер.По мнению Сакса, действующий президент сполна заплатил за уголовное преследование бывшего президента-республиканца Дональда Трампа."Что посеешь, то и пожнешь", — с иронией заметил бизнесмен.В воскресенье Джо Байден заявил о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок, но намерен дослужить свой текущий срок до конца. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Выборы президента США продут 5 ноября.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
"Государственный переворот". В Штатах заявили о свержении президента
Миллиардер Сакс: Америка превратилась в банановую республику с госпереворотами