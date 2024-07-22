Рейтинг@Mail.ru
"Государственный переворот". В Штатах заявили о свержении президента - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:58 22.07.2024 (обновлено: 06:48 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/bayden-1961119794.html
"Государственный переворот". В Штатах заявили о свержении президента
"Государственный переворот". В Штатах заявили о свержении президента - РИА Новости, 22.07.2024
"Государственный переворот". В Штатах заявили о свержении президента
Президент США Джо Байден превратил страну в банановую республику и закономерно пал жертвой государственного переворота, заявил американский миллиардер Дэвид... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T05:58
2024-07-22T06:48
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960552185_384:0:2871:1399_1920x0_80_0_0_0f73e3a9dfd5226a75efd45545c06db9.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден превратил страну в банановую республику и закономерно пал жертвой государственного переворота, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X."Джо Байден превратил Америку в банановую республику. &lt;...&gt; И как подобает банановой республике, его свергли в результате государственного переворота", — написал миллиардер.По мнению Сакса, действующий президент сполна заплатил за уголовное преследование бывшего президента-республиканца Дональда Трампа."Что посеешь, то и пожнешь", — с иронией заметил бизнесмен.В воскресенье Джо Байден заявил о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок, но намерен дослужить свой текущий срок до конца. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Выборы президента США продут 5 ноября.
https://ria.ru/20240722/bayden-1961111071.html
https://ria.ru/20240722/shaman-1961111999.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960552185_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_c0113ded77cadb60d1653cb9b7fdc215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
"Государственный переворот". В Штатах заявили о свержении президента

Миллиардер Сакс: Америка превратилась в банановую республику с госпереворотами

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДействующий президент США Джо Байден
Действующий президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Действующий президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден превратил страну в банановую республику и закономерно пал жертвой государственного переворота, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.
"Джо Байден превратил Америку в банановую республику. <...> И как подобает банановой республике, его свергли в результате государственного переворота", — написал миллиардер.
Джо Байден. - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
"Он напуган". В Демократический партии высказались о решении Байдена
02:18
По мнению Сакса, действующий президент сполна заплатил за уголовное преследование бывшего президента-республиканца Дональда Трампа.
"Что посеешь, то и пожнешь", — с иронией заметил бизнесмен.
В воскресенье Джо Байден заявил о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок, но намерен дослужить свой текущий срок до конца. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Выборы президента США продут 5 ноября.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
"Служу России". Shaman прокомментировал выход Байдена из предвыборной гонки
02:24
 
В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала