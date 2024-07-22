https://ria.ru/20240722/bayden-1961119794.html

"Государственный переворот". В Штатах заявили о свержении президента

"Государственный переворот". В Штатах заявили о свержении президента - РИА Новости, 22.07.2024

"Государственный переворот". В Штатах заявили о свержении президента

Президент США Джо Байден превратил страну в банановую республику и закономерно пал жертвой государственного переворота, заявил американский миллиардер Дэвид... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T05:58

2024-07-22T05:58

2024-07-22T06:48

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960552185_384:0:2871:1399_1920x0_80_0_0_0f73e3a9dfd5226a75efd45545c06db9.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден превратил страну в банановую республику и закономерно пал жертвой государственного переворота, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X."Джо Байден превратил Америку в банановую республику. <...> И как подобает банановой республике, его свергли в результате государственного переворота", — написал миллиардер.По мнению Сакса, действующий президент сполна заплатил за уголовное преследование бывшего президента-республиканца Дональда Трампа."Что посеешь, то и пожнешь", — с иронией заметил бизнесмен.В воскресенье Джо Байден заявил о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок, но намерен дослужить свой текущий срок до конца. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Выборы президента США продут 5 ноября.

https://ria.ru/20240722/bayden-1961111071.html

https://ria.ru/20240722/shaman-1961111999.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, дональд трамп