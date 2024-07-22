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Выход Байдена из президентской гонки не связан с его здоровьем, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024
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02:23 22.07.2024 (обновлено: 02:50 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/bayden-1961112184.html
Выход Байдена из президентской гонки не связан с его здоровьем, пишут СМИ
Выход Байдена из президентской гонки не связан с его здоровьем, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024
Выход Байдена из президентской гонки не связан с его здоровьем, пишут СМИ
Решение действующего президента США Джо Байдена не избираться на второй срок не связано с его состоянием здоровья, сообщил в понедельник телеканал CNN со... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T02:23
2024-07-22T02:50
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Решение действующего президента США Джо Байдена не избираться на второй срок не связано с его состоянием здоровья, сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома."Ошеломительное решение президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки 2024 года не связано с какими-либо медицинскими проблемами, сообщил CNN высокопоставленный чиновник Белого дома", - передает телеканал.Вместе с тем Байден на этой неделе заразился ковидом, но в последние дни шел на поправку, хотя в субботу его лечащий врач еще заявлял о сохраняющихся кашле и хрипоте. Согласно отчету врача за воскресенье, Байден чувствует себя лучше, а кашель и хрипота не были упомянуты. Спустя несколько часов после отчета врача Байден выпустил заявление о том, что не будет избираться на второй срок.В то же время брат действующего президента Фрэнк Байден заявил телеканалу CBS, что, по его мнению, здоровье, безусловно, сыграло роль в этом решении.
https://ria.ru/20240722/ssha-1961106172.html
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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Выход Байдена из президентской гонки не связан с его здоровьем, пишут СМИ

CNN: выход Байдена из президентской гонки не связан с состоянием его здоровья

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Решение действующего президента США Джо Байдена не избираться на второй срок не связано с его состоянием здоровья, сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
"Ошеломительное решение президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки 2024 года не связано с какими-либо медицинскими проблемами, сообщил CNN высокопоставленный чиновник Белого дома", - передает телеканал.
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Байден не сам решился на выход из президентской гонки, заявили в США
00:58
Вместе с тем Байден на этой неделе заразился ковидом, но в последние дни шел на поправку, хотя в субботу его лечащий врач еще заявлял о сохраняющихся кашле и хрипоте. Согласно отчету врача за воскресенье, Байден чувствует себя лучше, а кашель и хрипота не были упомянуты. Спустя несколько часов после отчета врача Байден выпустил заявление о том, что не будет избираться на второй срок.
В то же время брат действующего президента Фрэнк Байден заявил телеканалу CBS, что, по его мнению, здоровье, безусловно, сыграло роль в этом решении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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В миреСШАДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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