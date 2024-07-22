https://ria.ru/20240722/bayden-1961112184.html
Выход Байдена из президентской гонки не связан с его здоровьем, пишут СМИ
Выход Байдена из президентской гонки не связан с его здоровьем, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024
Выход Байдена из президентской гонки не связан с его здоровьем, пишут СМИ
Решение действующего президента США Джо Байдена не избираться на второй срок не связано с его состоянием здоровья, сообщил в понедельник телеканал CNN со... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T02:23
2024-07-22T02:23
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Решение действующего президента США Джо Байдена не избираться на второй срок не связано с его состоянием здоровья, сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома."Ошеломительное решение президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки 2024 года не связано с какими-либо медицинскими проблемами, сообщил CNN высокопоставленный чиновник Белого дома", - передает телеканал.Вместе с тем Байден на этой неделе заразился ковидом, но в последние дни шел на поправку, хотя в субботу его лечащий врач еще заявлял о сохраняющихся кашле и хрипоте. Согласно отчету врача за воскресенье, Байден чувствует себя лучше, а кашель и хрипота не были упомянуты. Спустя несколько часов после отчета врача Байден выпустил заявление о том, что не будет избираться на второй срок.В то же время брат действующего президента Фрэнк Байден заявил телеканалу CBS, что, по его мнению, здоровье, безусловно, сыграло роль в этом решении.
https://ria.ru/20240722/ssha-1961106172.html
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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Выход Байдена из президентской гонки не связан с его здоровьем, пишут СМИ
CNN: выход Байдена из президентской гонки не связан с состоянием его здоровья
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости.
Решение действующего президента США Джо Байдена не избираться на второй срок не связано с его состоянием здоровья, сообщил в понедельник телеканал CNN
со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
"Ошеломительное решение президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки 2024 года не связано с какими-либо медицинскими проблемами, сообщил CNN высокопоставленный чиновник Белого дома", - передает телеканал.
Вместе с тем Байден на этой неделе заразился ковидом, но в последние дни шел на поправку, хотя в субботу его лечащий врач еще заявлял о сохраняющихся кашле и хрипоте. Согласно отчету врача за воскресенье, Байден чувствует себя лучше, а кашель и хрипота не были упомянуты. Спустя несколько часов после отчета врача Байден выпустил заявление о том, что не будет избираться на второй срок.
В то же время брат действующего президента Фрэнк Байден заявил телеканалу CBS, что, по его мнению, здоровье, безусловно, сыграло роль в этом решении.