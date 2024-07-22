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"Он напуган". В Демократический партии высказались о решении Байдена - РИА Новости, 22.07.2024
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02:18 22.07.2024 (обновлено: 04:57 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/bayden-1961111071.html
"Он напуган". В Демократический партии высказались о решении Байдена
"Он напуган". В Демократический партии высказались о решении Байдена - РИА Новости, 22.07.2024
"Он напуган". В Демократический партии высказались о решении Байдена
Действующий президент США Джо Байден совершил героический поступок, объявив о выходе из президентской гонки, заявил в эфире телеканала MSNBC лидер фракции... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T02:18
2024-07-22T04:57
в мире
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джо байден
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден совершил героический поступок, объявив о выходе из президентской гонки, заявил в эфире телеканала MSNBC лидер фракции Демократической партии в палате представителей США Хаким Джеффрис."Это стало еще одним героическим актом в длинной серии героических поступков Джо Байдена от имени американского народа", — сказал политик.По мнению Джеффриса, своим решением действующий президент показал, что ставит страну выше своей личной выгоды.Как предположил демократ, после выхода Байдена из президентской гонки избиратели начнут активнее искать изъяны в предвыборной программе республиканского кандидата Дональда Трампа."Дональд Трамп напуган. Республиканцы в Палате представителей напуганы. &lt;...&gt; Напуганы, потому что сейчас все внимание будет сосредоточено на "Проекте-2025"", — добавил конгрессмен.Накануне действующий глава Белого дома объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. При этом Байден поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
"Он напуган". В Демократический партии высказались о решении Байдена

Конгрессмен Джеффрис назвал решение Байдена о снятии кандидатуры героическим

© AP Photo / Matt RourkeДжо Байден.
Джо Байден. - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден совершил героический поступок, объявив о выходе из президентской гонки, заявил в эфире телеканала MSNBC лидер фракции Демократической партии в палате представителей США Хаким Джеффрис.
"Это стало еще одним героическим актом в длинной серии героических поступков Джо Байдена от имени американского народа", — сказал политик.
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По мнению Джеффриса, своим решением действующий президент показал, что ставит страну выше своей личной выгоды.
Как предположил демократ, после выхода Байдена из президентской гонки избиратели начнут активнее искать изъяны в предвыборной программе республиканского кандидата Дональда Трампа.
"Дональд Трамп напуган. Республиканцы в Палате представителей напуганы. <...> Напуганы, потому что сейчас все внимание будет сосредоточено на "Проекте-2025"", — добавил конгрессмен.
Накануне действующий глава Белого дома объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. При этом Байден поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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