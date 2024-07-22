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"Он напуган". В Демократический партии высказались о решении Байдена
"Он напуган". В Демократический партии высказались о решении Байдена - РИА Новости, 22.07.2024
"Он напуган". В Демократический партии высказались о решении Байдена
Действующий президент США Джо Байден совершил героический поступок, объявив о выходе из президентской гонки, заявил в эфире телеканала MSNBC лидер фракции... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T02:18
2024-07-22T02:18
2024-07-22T04:57
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден совершил героический поступок, объявив о выходе из президентской гонки, заявил в эфире телеканала MSNBC лидер фракции Демократической партии в палате представителей США Хаким Джеффрис."Это стало еще одним героическим актом в длинной серии героических поступков Джо Байдена от имени американского народа", — сказал политик.По мнению Джеффриса, своим решением действующий президент показал, что ставит страну выше своей личной выгоды.Как предположил демократ, после выхода Байдена из президентской гонки избиратели начнут активнее искать изъяны в предвыборной программе республиканского кандидата Дональда Трампа."Дональд Трамп напуган. Республиканцы в Палате представителей напуганы. <...> Напуганы, потому что сейчас все внимание будет сосредоточено на "Проекте-2025"", — добавил конгрессмен.Накануне действующий глава Белого дома объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. При этом Байден поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
"Он напуган". В Демократический партии высказались о решении Байдена
Конгрессмен Джеффрис назвал решение Байдена о снятии кандидатуры героическим