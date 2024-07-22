Рейтинг@Mail.ru
Захарова призвала расследовать преступную деятельность Байдена - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:42 22.07.2024 (обновлено: 02:28 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/bayden-1961109381.html
Захарова призвала расследовать преступную деятельность Байдена
Захарова призвала расследовать преступную деятельность Байдена - РИА Новости, 22.07.2024
Захарова призвала расследовать преступную деятельность Байдена
Преступный период пребывания президента США Джо Байдена должен быть расследован, такое расследование не за горами, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T01:42
2024-07-22T02:28
в мире
сша
россия
европа
джо байден
мария захарова
владимир соловьев (телеведущий)
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960552185_384:0:2871:1399_1920x0_80_0_0_0f73e3a9dfd5226a75efd45545c06db9.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Преступный период пребывания президента США Джо Байдена должен быть расследован, такое расследование не за горами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "Главный фокус, который сейчас должен был быть сделан, это не на его (Байдена) физической кондиции, а на том кошмарном по количеству преступном периоде пребывания Байдена и его команды во власти.. И тех преступных решений в масштабах всего мира, которые за него принимали люди, которых мы могли даже и не видеть, и не знать", — сказала она. Кто должен проводить такое расследование, Захарова не уточнила. "Должно быть все сфокусировано на тех преступлениях, которые были совершены под эгидой его президентства", — отметила дипломат. В качестве таких преступлений она перечислила бесконтрольные поставки оружия в Европу и его расползание по всему континенту, превращение европейской страны (Украины) в террористическое государство с террористическим режимом, обрушение экономик стран Евросоюза, а также "бесконтрольная миграция и бесконечные политические махинации" и "постановка под угрозу существования государств на Ближнем Востоке". "Вот это все должно стать предметом рассмотрения... Уверена, что это не за горами. Потому что то количество преступных шагов, решений и действий, которые были предприняты Байденом — я не знаю, в состоянии ментальной отключки или воздействия со стороны кого-то, — требует действительно серьезного разбирательства", — резюмировала Захарова.В воскресенье действующий глава Белого дома объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока.Байден — старейший президент США, в ноябре ему исполнится 82 года. Он не раз оказывался в неловком положении и делал оговорки. Американский лидер неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.Кроме того, глава государства странно ведет себя на публике. На одном из выступлений он протянул руку для пожатия в пустоту, на другом — пинал трибуну. В июне этого года на предвыборном концерте в Лос-Анджелесе Байден застыл на сцене и экс-главе Белого дома Бараку Обаме пришлось увести его. В июне 2023-го президент покинул съемочную площадку прямо во время прямого эфира на телеканале MSNBC.Как писала газета New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена, в последние месяцы ухудшение его состояния стало проявляться все чаще, особенно после провальных дебатов с Дональдом Трампом. Сообщалось, что во время беседы американский лидер представал еще более "растерянным, вялым или терявшим нить разговора".Сам Байден регулярно отрицал, что у него есть какие-либо проблемы с ментальным здоровьем, указывая на наличие соответствующих заключений от врачей.
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html
https://ria.ru/20240722/medvedev-1961109095.html
https://ria.ru/20240721/bayden-1961098087.html
https://ria.ru/20240721/baden-1960756939.html
сша
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960552185_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_c0113ded77cadb60d1653cb9b7fdc215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, европа, джо байден, мария захарова, владимир соловьев (телеведущий), выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Европа, Джо Байден, Мария Захарова, Владимир Соловьев (телеведущий), Выборы президента США — 2024
Захарова призвала расследовать преступную деятельность Байдена

Захарова: преступный период пребывания Байдена во власти должен быть расследован

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Преступный период пребывания президента США Джо Байдена должен быть расследован, такое расследование не за горами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Главный фокус, который сейчас должен был быть сделан, это не на его (Байдена) физической кондиции, а на том кошмарном по количеству преступном периоде пребывания Байдена и его команды во власти.. И тех преступных решений в масштабах всего мира, которые за него принимали люди, которых мы могли даже и не видеть, и не знать", — сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Байден — все: демократов уже ничто не спасет
Вчера, 22:50
Кто должен проводить такое расследование, Захарова не уточнила.
"Должно быть все сфокусировано на тех преступлениях, которые были совершены под эгидой его президентства", — отметила дипломат.
В качестве таких преступлений она перечислила бесконтрольные поставки оружия в Европу и его расползание по всему континенту, превращение европейской страны (Украины) в террористическое государство с террористическим режимом, обрушение экономик стран Евросоюза, а также "бесконтрольная миграция и бесконечные политические махинации" и "постановка под угрозу существования государств на Ближнем Востоке".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Медведев прокомментировал выход Байдена из президентской гонки
01:36
"Вот это все должно стать предметом рассмотрения... Уверена, что это не за горами. Потому что то количество преступных шагов, решений и действий, которые были предприняты Байденом — я не знаю, в состоянии ментальной отключки или воздействия со стороны кого-то, — требует действительно серьезного разбирательства", — резюмировала Захарова.
В воскресенье действующий глава Белого дома объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока.
Байден — старейший президент США, в ноябре ему исполнится 82 года. Он не раз оказывался в неловком положении и делал оговорки. Американский лидер неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
Президент США Джо Байден возвращается в Белый дом для обсуждения эскалации на Ближнем Востоке. 14 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Впервые в истории: решение Байдена выйти из гонки поставило Америку в тупик
Вчера, 23:28
Кроме того, глава государства странно ведет себя на публике. На одном из выступлений он протянул руку для пожатия в пустоту, на другом — пинал трибуну. В июне этого года на предвыборном концерте в Лос-Анджелесе Байден застыл на сцене и экс-главе Белого дома Бараку Обаме пришлось увести его. В июне 2023-го президент покинул съемочную площадку прямо во время прямого эфира на телеканале MSNBC.
Как писала газета New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена, в последние месяцы ухудшение его состояния стало проявляться все чаще, особенно после провальных дебатов с Дональдом Трампом. Сообщалось, что во время беседы американский лидер представал еще более "растерянным, вялым или терявшим нить разговора".
Сам Байден регулярно отрицал, что у него есть какие-либо проблемы с ментальным здоровьем, указывая на наличие соответствующих заключений от врачей.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Биография Джо Байдена
Вчера, 21:02
 
В миреСШАРоссияЕвропаДжо БайденМария ЗахароваВладимир Соловьев (телеведущий)Выборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала