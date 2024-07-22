https://ria.ru/20240722/bayden-1961109381.html

Захарова призвала расследовать преступную деятельность Байдена

Захарова призвала расследовать преступную деятельность Байдена - РИА Новости, 22.07.2024

Захарова призвала расследовать преступную деятельность Байдена

Преступный период пребывания президента США Джо Байдена должен быть расследован, такое расследование не за горами, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T01:42

2024-07-22T01:42

2024-07-22T02:28

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Преступный период пребывания президента США Джо Байдена должен быть расследован, такое расследование не за горами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "Главный фокус, который сейчас должен был быть сделан, это не на его (Байдена) физической кондиции, а на том кошмарном по количеству преступном периоде пребывания Байдена и его команды во власти.. И тех преступных решений в масштабах всего мира, которые за него принимали люди, которых мы могли даже и не видеть, и не знать", — сказала она. Кто должен проводить такое расследование, Захарова не уточнила. "Должно быть все сфокусировано на тех преступлениях, которые были совершены под эгидой его президентства", — отметила дипломат. В качестве таких преступлений она перечислила бесконтрольные поставки оружия в Европу и его расползание по всему континенту, превращение европейской страны (Украины) в террористическое государство с террористическим режимом, обрушение экономик стран Евросоюза, а также "бесконтрольная миграция и бесконечные политические махинации" и "постановка под угрозу существования государств на Ближнем Востоке". "Вот это все должно стать предметом рассмотрения... Уверена, что это не за горами. Потому что то количество преступных шагов, решений и действий, которые были предприняты Байденом — я не знаю, в состоянии ментальной отключки или воздействия со стороны кого-то, — требует действительно серьезного разбирательства", — резюмировала Захарова.В воскресенье действующий глава Белого дома объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока.Байден — старейший президент США, в ноябре ему исполнится 82 года. Он не раз оказывался в неловком положении и делал оговорки. Американский лидер неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.Кроме того, глава государства странно ведет себя на публике. На одном из выступлений он протянул руку для пожатия в пустоту, на другом — пинал трибуну. В июне этого года на предвыборном концерте в Лос-Анджелесе Байден застыл на сцене и экс-главе Белого дома Бараку Обаме пришлось увести его. В июне 2023-го президент покинул съемочную площадку прямо во время прямого эфира на телеканале MSNBC.Как писала газета New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена, в последние месяцы ухудшение его состояния стало проявляться все чаще, особенно после провальных дебатов с Дональдом Трампом. Сообщалось, что во время беседы американский лидер представал еще более "растерянным, вялым или терявшим нить разговора".Сам Байден регулярно отрицал, что у него есть какие-либо проблемы с ментальным здоровьем, указывая на наличие соответствующих заключений от врачей.

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

https://ria.ru/20240722/medvedev-1961109095.html

https://ria.ru/20240721/bayden-1961098087.html

https://ria.ru/20240721/baden-1960756939.html

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в мире, сша, россия, европа, джо байден, мария захарова, владимир соловьев (телеведущий), выборы президента сша — 2024