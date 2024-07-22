https://ria.ru/20240722/bastrykin-1961330494.html
Бастрыкин поручил представить доклад по делу о гибели людей в квест-комнате
Бастрыкин поручил представить доклад по делу о гибели людей в квест-комнате - РИА Новости, 22.07.2024
Бастрыкин поручил представить доклад по делу о гибели людей в квест-комнате
Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу о гибели людей в развлекательном центре в Махачкале, сообщается в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T21:11
2024-07-22T21:11
2024-07-22T21:12
происшествия
россия
махачкала
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
пожар в квест-парке в махачкале
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу о гибели людей в развлекательном центре в Махачкале, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели жителей Республики Дагестан. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.В понедельник управление СК РФ по Дагестану сообщило, что около 2.00 мск произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале. В результате возгорания погибли две посетительницы. По данным минздрава республики, девушки были экстренно доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии. Одна из них с тяжелым отравлением угарным газом скончалась практически по прибытию в стационар, вторая с ожогами 100% поверхности тела умерла через несколько часов интенсивной терапии. Аниматор, проводивший квест, был задержан.
https://ria.ru/20240722/pogibshaya-1961234912.html
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происшествия, россия, махачкала, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), пожар в квест-парке в махачкале
Происшествия, Россия, Махачкала, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Пожар в квест-парке в Махачкале
Бастрыкин поручил представить доклад по делу о гибели людей в квест-комнате
Бастрыкину представят доклад по делу о гибели людей в квест-комнате в Махачкале