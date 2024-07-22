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В Кемерово балкон обрушился вместе с хозяйкой квартиры - РИА Новости, 22.07.2024
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16:04 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/balkon-1961253705.html
В Кемерово балкон обрушился вместе с хозяйкой квартиры
В Кемерово балкон обрушился вместе с хозяйкой квартиры - РИА Новости, 22.07.2024
В Кемерово балкон обрушился вместе с хозяйкой квартиры
Балкон многоквартирного дома рухнул вместе с хозяйкой квартиры в Кемерове, женщина с травмами госпитализирована, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T16:04
2024-07-22T16:04
происшествия
кемерово
жилье
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 22 июл – РИА Новости. Балкон многоквартирного дома рухнул вместе с хозяйкой квартиры в Кемерове, женщина с травмами госпитализирована, говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области. &quot;По данным следствия, 22 июля 2024 года в квартире одного из домов по улице Инициативной города Кемерово произошло обрушение плиты балкона, в результате чего хозяйка квартиры упала с высоты второго этажа. С травмами женщина госпитализирована в медицинское учреждение&quot;, – говорится в сообщении.Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Отмечается, что в данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Как в свою очередь сообщает пресс-служба прокуратуры области, на место происшествия выехал прокурор Кировского района города Дмитрий Гавриленко. "По данному факту прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса организована проверка соблюдения жилищного законодательства, в ходе которой действиям ответственных должностных лиц управляющей организации будет дана правовая оценка, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", – сообщает надзорное ведомство. Кроме того, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением СК региона.
https://ria.ru/20240713/gaz-1959391747.html
https://ria.ru/20240722/kriminal-1961147463.html
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происшествия, кемерово, жилье, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Жилье, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кемерово балкон обрушился вместе с хозяйкой квартиры

СК: балкон обрушился вместе с женщиной в Кемерово, она госпитализирована

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБалконы жилого дома
Балконы жилого дома - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Балконы жилого дома. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 22 июл – РИА Новости. Балкон многоквартирного дома рухнул вместе с хозяйкой квартиры в Кемерове, женщина с травмами госпитализирована, говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области.
«

"По данным следствия, 22 июля 2024 года в квартире одного из домов по улице Инициативной города Кемерово произошло обрушение плиты балкона, в результате чего хозяйка квартиры упала с высоты второго этажа. С травмами женщина госпитализирована в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Отмечается, что в данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как в свою очередь сообщает пресс-служба прокуратуры области, на место происшествия выехал прокурор Кировского района города Дмитрий Гавриленко.
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"По данному факту прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса организована проверка соблюдения жилищного законодательства, в ходе которой действиям ответственных должностных лиц управляющей организации будет дана правовая оценка, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", – сообщает надзорное ведомство.
Кроме того, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением СК региона.
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ПроисшествияКемеровоЖильеРоссияКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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