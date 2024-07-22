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Харрис рассказала, как себя чувствует Байден - РИА Новости, 22.07.2024
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18:57 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/bajden-1961309462.html
Харрис рассказала, как себя чувствует Байден
Харрис рассказала, как себя чувствует Байден - РИА Новости, 22.07.2024
Харрис рассказала, как себя чувствует Байден
Президент США Джо Байден выздоравливает после коронавируса, заявила вице-президент Камала Харрис. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:57
2024-07-22T18:57
в мире
сша
джо байден
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден выздоравливает после коронавируса, заявила вице-президент Камала Харрис. "Наш президент Джо Байден хотел быть здесь сегодня, он чувствует себя гораздо лучше, быстро восстанавливается после коронавируса и ждет возможности вернуться к работе", - сказала Харрис на мероприятии в Белом доме. Харрис впервые появилась на публике после того, как Байден озвучил решение об отказе от дальнейшего участия в борьбе за пост.
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в мире, сша, джо байден, камала харрис
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис
Харрис рассказала, как себя чувствует Байден

Харрис: Байден чувствует себя хорошо, быстро восстанавливается после COVID-19

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден выздоравливает после коронавируса, заявила вице-президент Камала Харрис.
«
"Наш президент Джо Байден хотел быть здесь сегодня, он чувствует себя гораздо лучше, быстро восстанавливается после коронавируса и ждет возможности вернуться к работе", - сказала Харрис на мероприятии в Белом доме.
Харрис впервые появилась на публике после того, как Байден озвучил решение об отказе от дальнейшего участия в борьбе за пост.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
Байден продолжает страдать от кашля из-за коронавируса, заявил его врач
20 июля, 20:29
 
В миреСШАДжо БайденКамала Харрис
 
 
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