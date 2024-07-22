https://ria.ru/20240722/bajden-1961309462.html

Харрис рассказала, как себя чувствует Байден

Харрис рассказала, как себя чувствует Байден - РИА Новости, 22.07.2024

Харрис рассказала, как себя чувствует Байден

Президент США Джо Байден выздоравливает после коронавируса, заявила вице-президент Камала Харрис. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T18:57

2024-07-22T18:57

2024-07-22T18:57

в мире

сша

джо байден

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден выздоравливает после коронавируса, заявила вице-президент Камала Харрис. "Наш президент Джо Байден хотел быть здесь сегодня, он чувствует себя гораздо лучше, быстро восстанавливается после коронавируса и ждет возможности вернуться к работе", - сказала Харрис на мероприятии в Белом доме. Харрис впервые появилась на публике после того, как Байден озвучил решение об отказе от дальнейшего участия в борьбе за пост.

https://ria.ru/20240720/vrach-1960964285.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, камала харрис