https://ria.ru/20240722/bajden-1961309462.html
Харрис рассказала, как себя чувствует Байден
Харрис рассказала, как себя чувствует Байден - РИА Новости, 22.07.2024
Харрис рассказала, как себя чувствует Байден
Президент США Джо Байден выздоравливает после коронавируса, заявила вице-президент Камала Харрис. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:57
2024-07-22T18:57
2024-07-22T18:57
в мире
сша
джо байден
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден выздоравливает после коронавируса, заявила вице-президент Камала Харрис. "Наш президент Джо Байден хотел быть здесь сегодня, он чувствует себя гораздо лучше, быстро восстанавливается после коронавируса и ждет возможности вернуться к работе", - сказала Харрис на мероприятии в Белом доме. Харрис впервые появилась на публике после того, как Байден озвучил решение об отказе от дальнейшего участия в борьбе за пост.
https://ria.ru/20240720/vrach-1960964285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, камала харрис
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис
Харрис рассказала, как себя чувствует Байден
Харрис: Байден чувствует себя хорошо, быстро восстанавливается после COVID-19