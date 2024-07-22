https://ria.ru/20240722/bajden-1961165379.html

В США оценили вероятность отставки Байдена до выборов

В США оценили вероятность отставки Байдена до выборов - РИА Новости, 22.07.2024

В США оценили вероятность отставки Байдена до выборов

Президент США Джо Байден не уйдет с поста досрочно после заявления о выходе из предвыборной гонки, сообщает газета Politico со ссылкой на членов Демократической РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T11:20

2024-07-22T11:20

2024-07-22T11:31

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден не уйдет с поста досрочно после заявления о выходе из предвыборной гонки, сообщает газета Politico со ссылкой на членов Демократической партии США. "Нет, черт возьми, ни единого шанса, что Джо Байден планирует подать в отставку", - приводит газета слова одного из источников. По словам демократов, теперь Байден сможет посвятить оставшееся время на посту президента внешней и внутренней политике, это может улучшить шансы вице-президента страны Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты от демократов. Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.

https://ria.ru/20240722/plan-1961046448.html

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в мире, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, politico, выборы президента сша — 2024