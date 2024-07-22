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В США оценили вероятность отставки Байдена до выборов
В США оценили вероятность отставки Байдена до выборов - РИА Новости, 22.07.2024
В США оценили вероятность отставки Байдена до выборов
Президент США Джо Байден не уйдет с поста досрочно после заявления о выходе из предвыборной гонки, сообщает газета Politico со ссылкой на членов Демократической РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T11:20
2024-07-22T11:20
2024-07-22T11:31
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден не уйдет с поста досрочно после заявления о выходе из предвыборной гонки, сообщает газета Politico со ссылкой на членов Демократической партии США. "Нет, черт возьми, ни единого шанса, что Джо Байден планирует подать в отставку", - приводит газета слова одного из источников. По словам демократов, теперь Байден сможет посвятить оставшееся время на посту президента внешней и внутренней политике, это может улучшить шансы вице-президента страны Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты от демократов. Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, politico, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Politico, Выборы президента США — 2024
В США оценили вероятность отставки Байдена до выборов
Politico: Байден не уйдет с поста после заявления о выходе из предвыборной гонки