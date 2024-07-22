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Нижегородским участникам СВО передали четыре автомобиля - РИА Новости, 22.07.2024
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Надежные люди
 
15:39 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/avtomobili-1961246906.html
Нижегородским участникам СВО передали четыре автомобиля
Нижегородским участникам СВО передали четыре автомобиля - РИА Новости, 22.07.2024
Нижегородским участникам СВО передали четыре автомобиля
Четыре автомобиля переданы нижегородским участникам специальной военной операции, сообщает Дом народного единства. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:39
2024-07-22T15:39
надежные люди
нижегородская область
сво
благотворительность
гуманитарная помощь
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Четыре автомобиля переданы нижегородским участникам специальной военной операции, сообщает Дом народного единства. "Сотрудники координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующего на базе Дома народного единства, передали три автомобиля "Нива" и грузовой фургон бойцам СВО", - говорится в сообщении. Полноприводные внедорожники часто используются в зоне СВО для перевозки личного состава. Их эффективность проверена на практике. Боец с позывным "Тягач" получил для своих сослуживцев темно-синюю "Ниву". Он отметил, что машина готова к тяжелым фронтовым условиям и бездорожью. "Внедорожник в хорошем состоянии. Чтобы автомобиль не подвел бойцов на передовой, автослесари провели тщательную диагностику всех узлов и агрегатов, а также некоторые ремонтные работы: заменили масло в двигателе и привели в порядок тормозную систему", - отмечается в сообщении. Всего за время проведения СВО правительство Нижегородской области и координационный центр обеспечили свыше 580 конвоев гумпомощи, приобрели и направили бойцам более 200 автомобилей.
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нижегородская область, сво, благотворительность, гуманитарная помощь
Надежные люди, Нижегородская область, СВО, Благотворительность, Гуманитарная помощь

Нижегородским участникам СВО передали четыре автомобиля

© Фото : нижегородский Дом народного единства Четыре автомобиля передали в зону СВО нижегородским бойцам
Четыре автомобиля передали в зону СВО нижегородским бойцам - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : нижегородский Дом народного единства
Четыре автомобиля передали в зону СВО нижегородским бойцам
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Четыре автомобиля переданы нижегородским участникам специальной военной операции, сообщает Дом народного единства.
"Сотрудники координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующего на базе Дома народного единства, передали три автомобиля "Нива" и грузовой фургон бойцам СВО", - говорится в сообщении.
Полноприводные внедорожники часто используются в зоне СВО для перевозки личного состава. Их эффективность проверена на практике. Боец с позывным "Тягач" получил для своих сослуживцев темно-синюю "Ниву". Он отметил, что машина готова к тяжелым фронтовым условиям и бездорожью.
"Внедорожник в хорошем состоянии. Чтобы автомобиль не подвел бойцов на передовой, автослесари провели тщательную диагностику всех узлов и агрегатов, а также некоторые ремонтные работы: заменили масло в двигателе и привели в порядок тормозную систему", - отмечается в сообщении.
Всего за время проведения СВО правительство Нижегородской области и координационный центр обеспечили свыше 580 конвоев гумпомощи, приобрели и направили бойцам более 200 автомобилей.
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Надежные людиНижегородская областьСВОБлаготворительностьГуманитарная помощь
 
 
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