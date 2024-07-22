https://ria.ru/20240722/avtomobili-1961246906.html

Нижегородским участникам СВО передали четыре автомобиля

Нижегородским участникам СВО передали четыре автомобиля - РИА Новости, 22.07.2024

Нижегородским участникам СВО передали четыре автомобиля

Четыре автомобиля переданы нижегородским участникам специальной военной операции, сообщает Дом народного единства. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T15:39

2024-07-22T15:39

2024-07-22T15:39

надежные люди

нижегородская область

сво

благотворительность

гуманитарная помощь

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Четыре автомобиля переданы нижегородским участникам специальной военной операции, сообщает Дом народного единства. "Сотрудники координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующего на базе Дома народного единства, передали три автомобиля "Нива" и грузовой фургон бойцам СВО", - говорится в сообщении. Полноприводные внедорожники часто используются в зоне СВО для перевозки личного состава. Их эффективность проверена на практике. Боец с позывным "Тягач" получил для своих сослуживцев темно-синюю "Ниву". Он отметил, что машина готова к тяжелым фронтовым условиям и бездорожью. "Внедорожник в хорошем состоянии. Чтобы автомобиль не подвел бойцов на передовой, автослесари провели тщательную диагностику всех узлов и агрегатов, а также некоторые ремонтные работы: заменили масло в двигателе и привели в порядок тормозную систему", - отмечается в сообщении. Всего за время проведения СВО правительство Нижегородской области и координационный центр обеспечили свыше 580 конвоев гумпомощи, приобрели и направили бойцам более 200 автомобилей.

https://ria.ru/20240514/vnedorozhnik-1945817286.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

нижегородская область, сво, благотворительность, гуманитарная помощь