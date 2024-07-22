https://ria.ru/20240722/avtomobil-1961101598.html
В ГД внесут проект о возможности использования маткапитала для покупки авто
В ГД внесут проект о возможности использования маткапитала для покупки авто - РИА Новости, 22.07.2024
В ГД внесут проект о возможности использования маткапитала для покупки авто
В Госдуму внесут законопроект, предусматривающий возможность приобретения отечественного автомобиля с использованием средств маткапитала многодетными семьями, а РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T00:07
2024-07-22T00:07
2024-07-22T00:08
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект, предусматривающий возможность приобретения отечественного автомобиля с использованием средств маткапитала многодетными семьями, а также семьями, имеющими ребенка-инвалида, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проект федерального закона… разработан в целях установления возможности направления многодетными семьями и семьями, имеющими ребенка-инвалида, средств материнского (семейного) капитала на приобретение автомобиля", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Согласно законопроекту, автомобиль должен быть произведен на территории России, использоваться для перевозки пассажиров и не подлежит продаже, передаче в залог либо отчуждению иным способом в течение пяти лет с момента его регистрации. "Мы предложили предоставить возможность таким категориям семей использовать средства материнского капитала для приобретения отечественного автомобиля. Это будет серьезной дополнительной мерой поддержки. Ведь дали же возможность использовать маткапитал, к примеру, на улучшение жилищных условий, на образование. А автомобиль для многодетных, тем более с детьми-инвалидами в семье - хорошее подспорье и насущная необходимость. На это и направлен законопроект", - пояснил журналистам один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Авторы проекта полагают, что принятие законопроекта существенно повысит качество жизни многодетных семей и семей, имеющих ребенка-инвалида, окажет положительное влияние на демографическое развитие страны, а также на развитие отечественного автопрома.
https://ria.ru/20240715/gosduma-1959729042.html
https://ria.ru/20240717/gosduma-1960205693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
В ГД внесут проект о возможности использования маткапитала для покупки авто
Проект о возможности покупки отечественного авто на маткапитал внесут в Госдуму
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект, предусматривающий возможность приобретения отечественного автомобиля с использованием средств маткапитала многодетными семьями, а также семьями, имеющими ребенка-инвалида, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проект федерального закона… разработан в целях установления возможности направления многодетными семьями и семьями, имеющими ребенка-инвалида, средств материнского (семейного) капитала на приобретение автомобиля", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно законопроекту, автомобиль должен быть произведен на территории России
, использоваться для перевозки пассажиров и не подлежит продаже, передаче в залог либо отчуждению иным способом в течение пяти лет с момента его регистрации.
"Мы предложили предоставить возможность таким категориям семей использовать средства материнского капитала для приобретения отечественного автомобиля. Это будет серьезной дополнительной мерой поддержки. Ведь дали же возможность использовать маткапитал, к примеру, на улучшение жилищных условий, на образование. А автомобиль для многодетных, тем более с детьми-инвалидами в семье - хорошее подспорье и насущная необходимость. На это и направлен законопроект", - пояснил журналистам один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов
(ЛДПР
).
Авторы проекта полагают, что принятие законопроекта существенно повысит качество жизни многодетных семей и семей, имеющих ребенка-инвалида, окажет положительное влияние на демографическое развитие страны, а также на развитие отечественного автопрома.