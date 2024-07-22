https://ria.ru/20240722/avtomobil-1961101598.html

В ГД внесут проект о возможности использования маткапитала для покупки авто

В ГД внесут проект о возможности использования маткапитала для покупки авто - РИА Новости, 22.07.2024

В ГД внесут проект о возможности использования маткапитала для покупки авто

В Госдуму внесут законопроект, предусматривающий возможность приобретения отечественного автомобиля с использованием средств маткапитала многодетными семьями, а РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T00:07

2024-07-22T00:07

2024-07-22T00:08

общество

россия

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889296021_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_bc0f285b49ccae0cc61b5b877351e906.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект, предусматривающий возможность приобретения отечественного автомобиля с использованием средств маткапитала многодетными семьями, а также семьями, имеющими ребенка-инвалида, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проект федерального закона… разработан в целях установления возможности направления многодетными семьями и семьями, имеющими ребенка-инвалида, средств материнского (семейного) капитала на приобретение автомобиля", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Согласно законопроекту, автомобиль должен быть произведен на территории России, использоваться для перевозки пассажиров и не подлежит продаже, передаче в залог либо отчуждению иным способом в течение пяти лет с момента его регистрации. "Мы предложили предоставить возможность таким категориям семей использовать средства материнского капитала для приобретения отечественного автомобиля. Это будет серьезной дополнительной мерой поддержки. Ведь дали же возможность использовать маткапитал, к примеру, на улучшение жилищных условий, на образование. А автомобиль для многодетных, тем более с детьми-инвалидами в семье - хорошее подспорье и насущная необходимость. На это и направлен законопроект", - пояснил журналистам один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Авторы проекта полагают, что принятие законопроекта существенно повысит качество жизни многодетных семей и семей, имеющих ребенка-инвалида, окажет положительное влияние на демографическое развитие страны, а также на развитие отечественного автопрома.

https://ria.ru/20240715/gosduma-1959729042.html

https://ria.ru/20240717/gosduma-1960205693.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр