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Участники СВО из Тюмени получат два автобуса и гумпомощь
Участники СВО из Тюмени получат два автобуса и гумпомощь - РИА Новости, 22.07.2024
Участники СВО из Тюмени получат два автобуса и гумпомощь
Тюменские бойцы из первой Славянской бригады и 228-го пехотного полка в зоне спецоперации получат автобусы для перевозки раненых, сообщил секретарь... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:34
2024-07-22T19:34
2024-07-22T19:34
надежные люди
сергей медведев
группа газ
единая россия
тюменская областная дума
сво
гуманитарная помощь
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ТЮМЕНЬ, 22 июл – РИА Новости. Тюменские бойцы из первой Славянской бригады и 228-го пехотного полка в зоне спецоперации получат автобусы для перевозки раненых, сообщил секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов. "Микроавтобус ГАЗель Next и автобус ГАЗ "Вектор" получат тюменские участники СВО из первой Славянской бригады и 228-го пехотного полка… Вместе с депутатом Сергеем Медведевым оказали содействие в передаче техники, предоставленной автотранспортным предприятием "Отечество" и его гендиректором Алексеем Савчуком", - сообщил Артюхов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По словам Артюхова, автобусы нужны бойцам для перевозки раненых в госпиталь, они будут задействованы на авдеевском и харьковском направлениях. Отмечается, что ранее предприятие отправило на фронт три автомобиля "Нива", запчасти к машинам на более чем миллион рублей, подавитель дронов "Ромашка-2", два беспилотника, еще два передано Тюменскому высшему военно-инженерному училищу в качестве учебных пособий. К месту назначения автобусы доставят активисты областной общественной организации "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко. Вместе с транспортом будет отправлен гуманитарный груз: медикаменты, обмундирование для спецподразделений, маскировочные сети, запчасти для военной техники, именные посылки от родных.
https://ria.ru/20240419/mashiny-1941142841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей медведев, группа газ, единая россия, тюменская областная дума, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Сергей Медведев, Группа ГАЗ, Единая Россия, Тюменская областная Дума, СВО, Гуманитарная помощь
ТЮМЕНЬ, 22 июл – РИА Новости. Тюменские бойцы из первой Славянской бригады и 228-го пехотного полка в зоне спецоперации получат автобусы для перевозки раненых, сообщил секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.
"Микроавтобус ГАЗ
ель Next и автобус ГАЗ "Вектор" получат тюменские участники СВО из первой Славянской бригады и 228-го пехотного полка… Вместе с депутатом Сергеем Медведевым
оказали содействие в передаче техники, предоставленной автотранспортным предприятием "Отечество" и его гендиректором Алексеем Савчуком", - сообщил Артюхов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По словам Артюхова, автобусы нужны бойцам для перевозки раненых в госпиталь, они будут задействованы на авдеевском и харьковском направлениях.
Отмечается, что ранее предприятие отправило на фронт три автомобиля "Нива", запчасти к машинам на более чем миллион рублей, подавитель дронов "Ромашка-2", два беспилотника, еще два передано Тюменскому высшему военно-инженерному училищу в качестве учебных пособий.
К месту назначения автобусы доставят активисты областной общественной организации "Офицеры России
" под руководством Александра Сукаченко. Вместе с транспортом будет отправлен гуманитарный груз: медикаменты, обмундирование для спецподразделений, маскировочные сети, запчасти для военной техники, именные посылки от родных.