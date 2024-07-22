https://ria.ru/20240722/avtobusy-1961316196.html

Участники СВО из Тюмени получат два автобуса и гумпомощь

Участники СВО из Тюмени получат два автобуса и гумпомощь - РИА Новости, 22.07.2024

Участники СВО из Тюмени получат два автобуса и гумпомощь

Тюменские бойцы из первой Славянской бригады и 228-го пехотного полка в зоне спецоперации получат автобусы для перевозки раненых, сообщил секретарь... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T19:34

2024-07-22T19:34

2024-07-22T19:34

надежные люди

сергей медведев

группа газ

единая россия

тюменская областная дума

сво

гуманитарная помощь

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ТЮМЕНЬ, 22 июл – РИА Новости. Тюменские бойцы из первой Славянской бригады и 228-го пехотного полка в зоне спецоперации получат автобусы для перевозки раненых, сообщил секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов. "Микроавтобус ГАЗель Next и автобус ГАЗ "Вектор" получат тюменские участники СВО из первой Славянской бригады и 228-го пехотного полка… Вместе с депутатом Сергеем Медведевым оказали содействие в передаче техники, предоставленной автотранспортным предприятием "Отечество" и его гендиректором Алексеем Савчуком", - сообщил Артюхов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По словам Артюхова, автобусы нужны бойцам для перевозки раненых в госпиталь, они будут задействованы на авдеевском и харьковском направлениях. Отмечается, что ранее предприятие отправило на фронт три автомобиля "Нива", запчасти к машинам на более чем миллион рублей, подавитель дронов "Ромашка-2", два беспилотника, еще два передано Тюменскому высшему военно-инженерному училищу в качестве учебных пособий. К месту назначения автобусы доставят активисты областной общественной организации "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко. Вместе с транспортом будет отправлен гуманитарный груз: медикаменты, обмундирование для спецподразделений, маскировочные сети, запчасти для военной техники, именные посылки от родных.

https://ria.ru/20240419/mashiny-1941142841.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей медведев, группа газ, единая россия, тюменская областная дума, сво, гуманитарная помощь