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Участники СВО из Тюмени получат два автобуса и гумпомощь - РИА Новости, 22.07.2024
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Надежные люди
 
19:34 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/avtobusy-1961316196.html
Участники СВО из Тюмени получат два автобуса и гумпомощь
Участники СВО из Тюмени получат два автобуса и гумпомощь - РИА Новости, 22.07.2024
Участники СВО из Тюмени получат два автобуса и гумпомощь
Тюменские бойцы из первой Славянской бригады и 228-го пехотного полка в зоне спецоперации получат автобусы для перевозки раненых, сообщил секретарь... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:34
2024-07-22T19:34
надежные люди
сергей медведев
группа газ
единая россия
тюменская областная дума
сво
гуманитарная помощь
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ТЮМЕНЬ, 22 июл – РИА Новости. Тюменские бойцы из первой Славянской бригады и 228-го пехотного полка в зоне спецоперации получат автобусы для перевозки раненых, сообщил секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов. "Микроавтобус ГАЗель Next и автобус ГАЗ "Вектор" получат тюменские участники СВО из первой Славянской бригады и 228-го пехотного полка… Вместе с депутатом Сергеем Медведевым оказали содействие в передаче техники, предоставленной автотранспортным предприятием "Отечество" и его гендиректором Алексеем Савчуком", - сообщил Артюхов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По словам Артюхова, автобусы нужны бойцам для перевозки раненых в госпиталь, они будут задействованы на авдеевском и харьковском направлениях. Отмечается, что ранее предприятие отправило на фронт три автомобиля "Нива", запчасти к машинам на более чем миллион рублей, подавитель дронов "Ромашка-2", два беспилотника, еще два передано Тюменскому высшему военно-инженерному училищу в качестве учебных пособий. К месту назначения автобусы доставят активисты областной общественной организации "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко. Вместе с транспортом будет отправлен гуманитарный груз: медикаменты, обмундирование для спецподразделений, маскировочные сети, запчасти для военной техники, именные посылки от родных.
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сергей медведев, группа газ, единая россия, тюменская областная дума, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Сергей Медведев, Группа ГАЗ, Единая Россия, Тюменская областная Дума, СВО, Гуманитарная помощь

Участники СВО из Тюмени получат два автобуса и гумпомощь

© Фото : Андрей Артюхов / ВКАвтобусы для перевозки раненых получат тюменские бойцы из первой Славянской бригады и 228-го пехотного полка
Автобусы для перевозки раненых получат тюменские бойцы из первой Славянской бригады и 228-го пехотного полка - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : Андрей Артюхов / ВК
Автобусы для перевозки раненых получат тюменские бойцы из первой Славянской бригады и 228-го пехотного полка
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 22 июл – РИА Новости. Тюменские бойцы из первой Славянской бригады и 228-го пехотного полка в зоне спецоперации получат автобусы для перевозки раненых, сообщил секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.
"Микроавтобус ГАЗель Next и автобус ГАЗ "Вектор" получат тюменские участники СВО из первой Славянской бригады и 228-го пехотного полка… Вместе с депутатом Сергеем Медведевым оказали содействие в передаче техники, предоставленной автотранспортным предприятием "Отечество" и его гендиректором Алексеем Савчуком", - сообщил Артюхов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
© Фото : Андрей Артюхов / ВКАвтобусы для перевозки раненых получат тюменские бойцы из первой Славянской бригады и 228-го пехотного полка
Автобусы для перевозки раненых получат тюменские бойцы из первой Славянской бригады и 228-го пехотного полка - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : Андрей Артюхов / ВК
Автобусы для перевозки раненых получат тюменские бойцы из первой Славянской бригады и 228-го пехотного полка
По словам Артюхова, автобусы нужны бойцам для перевозки раненых в госпиталь, они будут задействованы на авдеевском и харьковском направлениях.
Отмечается, что ранее предприятие отправило на фронт три автомобиля "Нива", запчасти к машинам на более чем миллион рублей, подавитель дронов "Ромашка-2", два беспилотника, еще два передано Тюменскому высшему военно-инженерному училищу в качестве учебных пособий.
К месту назначения автобусы доставят активисты областной общественной организации "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко. Вместе с транспортом будет отправлен гуманитарный груз: медикаменты, обмундирование для спецподразделений, маскировочные сети, запчасти для военной техники, именные посылки от родных.
Автомобили скорой помощи, переданные из Тюмени в зону СВО - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Тюменская область отправила в зону СВО машины скорой помощи и УАЗ
19 апреля, 20:07
 
Надежные людиСергей МедведевГруппа ГАЗЕдиная РоссияТюменская областная ДумаСВОГуманитарная помощь
 
 
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