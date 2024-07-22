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При атаке ВСУ на ДНР погибла мирная жительница
При атаке ВСУ на ДНР погибла мирная жительница - РИА Новости, 22.07.2024
При атаке ВСУ на ДНР погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате ракетного обстрела Макеевки, еще мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T23:30
2024-07-22T23:30
2024-07-22T23:30
специальная военная операция на украине
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кировский район
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сцкк
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате ракетного обстрела Макеевки, еще мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Макеевка (Кировский район): по ул. Табашевского погибла женщина 1952 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Ранее ведомство сообщало, что ВСУ в 16.00 выпустили ракету из РСЗО по Кировскому району Макеевки. Кроме того, мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона на Старомихайловку в ДНР. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
https://ria.ru/20240722/ukraina-1961270406.html
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в мире, макеевка, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
При атаке ВСУ на ДНР погибла мирная жительница
При атаках украинских войск на ДНР погибла женщина, ранен мужчина