https://ria.ru/20240722/ataki-1961343882.html

При атаке ВСУ на ДНР погибла мирная жительница

При атаке ВСУ на ДНР погибла мирная жительница - РИА Новости, 22.07.2024

При атаке ВСУ на ДНР погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла в результате ракетного обстрела Макеевки, еще мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T23:30

2024-07-22T23:30

2024-07-22T23:30

специальная военная операция на украине

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макеевка

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате ракетного обстрела Макеевки, еще мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Макеевка (Кировский район): по ул. Табашевского погибла женщина 1952 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Ранее ведомство сообщало, что ВСУ в 16.00 выпустили ракету из РСЗО по Кировскому району Макеевки. Кроме того, мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона на Старомихайловку в ДНР. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.

https://ria.ru/20240722/ukraina-1961270406.html

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макеевка

кировский район

донецкая народная республика

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в мире, макеевка, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины