https://ria.ru/20240722/ataka-1961337979.html
Украинские дроны атаковали три автомобиля с Белгородской области
Украинские дроны атаковали три автомобиля с Белгородской области - РИА Новости, 22.07.2024
Украинские дроны атаковали три автомобиля с Белгородской области
ВСУ атаковали с помощью дронов три автомобиля, ранены двое мужчин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T22:31
2024-07-22T22:31
2024-07-22T22:34
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
вячеслав гладков
белгородская область
шебекино
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали с помощью дронов три автомобиля, ранены двое мужчин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ВСУ атаковали с помощью дронов три автомобиля. Ранены двое мужчин. В районе села Богун-Городок Борисовского района два автомобиля были атакованы дронами. Пострадали оба водителя. Попутным транспортом мужчины были доставлены в Борисовскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи мужчину с баротравмой и сотрясением головного мозга отпустили на амбулаторное лечение, от госпитализации он отказался. Второго пострадавшего со множественными осколочными ранениями мягких тканей лица, руки и ног доставляют в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.Уточняется, что в городе Шебекино FPV-дроном атакован грузовой автомобиль, у него посечен прицеп.
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские дроны атаковали три автомобиля с Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали с помощью дронов три автомобиля, ранены двое мужчин