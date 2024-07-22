https://ria.ru/20240722/ataka-1961337979.html

Украинские дроны атаковали три автомобиля с Белгородской области

Украинские дроны атаковали три автомобиля с Белгородской области - РИА Новости, 22.07.2024

Украинские дроны атаковали три автомобиля с Белгородской области

ВСУ атаковали с помощью дронов три автомобиля, ранены двое мужчин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T22:31

2024-07-22T22:31

2024-07-22T22:34

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали с помощью дронов три автомобиля, ранены двое мужчин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ВСУ атаковали с помощью дронов три автомобиля. Ранены двое мужчин. В районе села Богун-Городок Борисовского района два автомобиля были атакованы дронами. Пострадали оба водителя. Попутным транспортом мужчины были доставлены в Борисовскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи мужчину с баротравмой и сотрясением головного мозга отпустили на амбулаторное лечение, от госпитализации он отказался. Второго пострадавшего со множественными осколочными ранениями мягких тканей лица, руки и ног доставляют в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.Уточняется, что в городе Шебекино FPV-дроном атакован грузовой автомобиль, у него посечен прицеп.

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

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Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков, белгородская область, шебекино