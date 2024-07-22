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Украинские дроны атаковали три автомобиля с Белгородской области - РИА Новости, 22.07.2024
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22:31 22.07.2024 (обновлено: 22:34 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/ataka-1961337979.html
Украинские дроны атаковали три автомобиля с Белгородской области
Украинские дроны атаковали три автомобиля с Белгородской области - РИА Новости, 22.07.2024
Украинские дроны атаковали три автомобиля с Белгородской области
ВСУ атаковали с помощью дронов три автомобиля, ранены двое мужчин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T22:31
2024-07-22T22:34
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
вячеслав гладков
белгородская область
шебекино
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали с помощью дронов три автомобиля, ранены двое мужчин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ВСУ атаковали с помощью дронов три автомобиля. Ранены двое мужчин. В районе села Богун-Городок Борисовского района два автомобиля были атакованы дронами. Пострадали оба водителя. Попутным транспортом мужчины были доставлены в Борисовскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи мужчину с баротравмой и сотрясением головного мозга отпустили на амбулаторное лечение, от госпитализации он отказался. Второго пострадавшего со множественными осколочными ранениями мягких тканей лица, руки и ног доставляют в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.Уточняется, что в городе Шебекино FPV-дроном атакован грузовой автомобиль, у него посечен прицеп.
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украина
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в мире, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков, белгородская область, шебекино
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Шебекино
Украинские дроны атаковали три автомобиля с Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали с помощью дронов три автомобиля, ранены двое мужчин

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали с помощью дронов три автомобиля, ранены двое мужчин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"ВСУ атаковали с помощью дронов три автомобиля. Ранены двое мужчин. В районе села Богун-Городок Борисовского района два автомобиля были атакованы дронами. Пострадали оба водителя. Попутным транспортом мужчины были доставлены в Борисовскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи мужчину с баротравмой и сотрясением головного мозга отпустили на амбулаторное лечение, от госпитализации он отказался. Второго пострадавшего со множественными осколочными ранениями мягких тканей лица, руки и ног доставляют в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в городе Шебекино FPV-дроном атакован грузовой автомобиль, у него посечен прицеп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаВячеслав ГладковБелгородская областьШебекино
 
 
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