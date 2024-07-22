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В Астрахани ликвидировали открытое горение на 20 гектарах - РИА Новости, 22.07.2024
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17:06 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/astrahan-1961277850.html
В Астрахани ликвидировали открытое горение на 20 гектарах
В Астрахани ликвидировали открытое горение на 20 гектарах - РИА Новости, 22.07.2024
В Астрахани ликвидировали открытое горение на 20 гектарах
Открытое горение ликвидировано на 20 гектарах в Астрахани, где пожар повредил строения в СНТ, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:06
2024-07-22T17:06
происшествия
астрахань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на 20 гектарах в Астрахани, где пожар повредил строения в СНТ, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что пожар повредил 14 строений в СНТ в Астрахани, где горят сухая растительность и камыш при ветреной погоде. Подчеркивалось, что линия огня по фронту составляет 1,5 тысячи метров. Позднее пожар был локализован. "В Астрахани пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение на 20 гектарах", - говорится в сообщении.
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астрахань
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происшествия, астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Астрахань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Астрахани ликвидировали открытое горение на 20 гектарах

В Астрахани ликвидировали открытое горение на 20 гектарах, затронувшее СНТ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на 20 гектарах в Астрахани, где пожар повредил строения в СНТ, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее сообщалось, что пожар повредил 14 строений в СНТ в Астрахани, где горят сухая растительность и камыш при ветреной погоде. Подчеркивалось, что линия огня по фронту составляет 1,5 тысячи метров. Позднее пожар был локализован.
"В Астрахани пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение на 20 гектарах", - говорится в сообщении.
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Астрахани на территории СНТ вспыхнул пожар
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ПроисшествияАстраханьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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