https://ria.ru/20240722/asja-1961249351.html

АСИ поможет интегрировать лучшие практики НКО в работу регионов

АСИ поможет интегрировать лучшие практики НКО в работу регионов - РИА Новости, 22.07.2024

АСИ поможет интегрировать лучшие практики НКО в работу регионов

Агентство стратегических инициатив (АСИ) станет площадкой для масштабирования практик некоммерческого сектора, в том числе, займется выработкой решений в... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:13

2024-07-22T16:13

2024-07-22T16:13

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

россия

сахалинская область

светлана чупшева

эдуард бояков

геннадий тимченко

агентство стратегических инициатив (аси)

ромир

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) станет площадкой для масштабирования практик некоммерческого сектора, в том числе, займется выработкой решений в нормативно-правовую базу, сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева на подведении итогов работы социального направления на "Архипелаг 2024". Субтрек охватил ключевые темы социальной сферы. Тематика одной из сессий станет новым направлением Национальной социальной инициативы, которую реализует АСИ. "Агентство стратегических инициатив возьмет задачи по встраиванию лучших решений социально ориентированных НКО в региональные и федеральные программы. Эффективные практики, реализованные некоммерческим сектором, должны стать устойчивыми и независимыми моделями, которые будут работать автономно в регионах на качество жизни людей", - приводит пресс-служба слова Чупшевой. Как отметил модератор проектировочной сессии по масштабированию лучших практик СО НКО Артем Шадрин, тиражирование практик позволит улучшить маршрутизацию людей в разных жизненных ситуациях. В частности, в рамках форума уже подготовили модели внедрения различных кейсов некоммерческого сектора в Национальные проекты. Практики касаются тем профилактики социальных заболеваний и инвалидности, развития системы долговременного ухода, системы паллиативной помощи, профилактики социального сиротства и т.д. Ожидается, что проекты сектора и социального предпринимательства будут заложены в работу государственных и муниципальных учреждений. По данным пресс-службы, на лаборатории "Пост-травматические стрессовые расстройства (ПТСР)" обсудили совершенствование системы психолого-психотерапевтической помощи ветеранам СВО и членам семей. По словам руководителя лаборатории, отца Киприана, необходимо расширять сетку медицинских психологов для оперативного выявления ПТСР и своевременного оказания помощи. Кроме того, на лаборатории "Социальная сфера будущего" эксперты, среди которых - художественный руководитель "Нового театра" Эдуард Бояков, журналист и общественный деятель Алексей Чадаев, сооснователь системы городских сетевых сообществ "Мой город — Пермь!" Антон Каменский и другие, работали в группах и сформировали образ сообществ и социальных институтов будущего России 2054 года. Наиболее значимым аспектом будущего, по мнению лидеров и участников групп, станет "служение во благо общества, основанное на достоинстве, взаимоуважении и доверии". Участники лаборатории разработали интегральную модель социальной сферы, которая позволяет сформировать целостное представление о развитии социального пространства во времени. Как отметил советник генерального директора АСИ Иван Карпушкин, движение к социальной сфере будущего связано с необходимостью перехода значительной части общества из пассивной позиции в активную с тем, чтобы сформировать "общество всеобщего служения". Таким образом могут быть активизированы человеческий и социальный капиталы. На лаборатории "Продолжительность жизни. Корпоративное здоровье" участники проработали модели методических рекомендаций по оценке эффективности корпоративных программ укрепления здоровья работающих граждан и др. По словам руководителя лаборатории, зампредседателя Ассоциации корпоративного спорта Елены Кочуровой, спорт дает людям настрой на то, чтобы делать свою работу лучше, качественнее, поэтому бизнесу важно внедрять программы заботы о сотрудниках и повышать физическую активность людей. Наработки лаборатории были презентованы экспертам – президенту РОМИР Андрею Милёхину, вице-президенту ВЭБ.РФ Татьяне Мухтасаровой, замначальника дирекции по взаимодействию с органами госвласти РЖД Галине Махаковой, исполнительному директору российского фонда "Наше будущее" Юлии Жигулиной, председателю наблюдательного совета Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Марии Морозовой, замдиректора бизнес-школы высокий технологий МФТИ Никите Трофимову и др. Проекты вызвали много вопросов и предложений от экспертов, а участники получили ценную обратную связь для дальнейшей доработки своих идей. Также в рамках проектно-аналитической сессии "Поддержка семьи, рождаемости и многодетности, совершенствование демографической политики" на "Архипелаге" разработали проект дорожной карты по поддержке семьи, рождаемости и многодетности на территории Сахалинской области.

https://ria.ru/20240711/stsenarii-1959065961.html

https://ria.ru/20240711/idei-1959064379.html

https://ria.ru/20240711/sakhalin-1959055621.html

россия

сахалинская область

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Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024". 2024-07-22T16:13 true PT6M00S

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Алёна Пава

россия, сахалинская область, светлана чупшева, эдуард бояков, геннадий тимченко, агентство стратегических инициатив (аси), ромир , ржд