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Артамонова зарегистрировали кандидатом на пост липецкого губернатора - РИА Новости, 22.07.2024
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14:24 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/artamonov-1961222943.html
Артамонова зарегистрировали кандидатом на пост липецкого губернатора
Артамонова зарегистрировали кандидатом на пост липецкого губернатора - РИА Новости, 22.07.2024
Артамонова зарегистрировали кандидатом на пост липецкого губернатора
Действующий глава Липецкой области Игорь Артамонов зарегистрирован кандидатом на пост губернатора на предстоящих выборах в сентябре, сообщает избирком региона. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:24
2024-07-22T14:24
политика
липецкая область
игорь артамонов
кпрф
лдпр
коммунисты россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Действующий глава Липецкой области Игорь Артамонов зарегистрирован кандидатом на пост губернатора на предстоящих выборах в сентябре, сообщает избирком региона. "На своем сегодняшнем заседании избирком принял решение зарегистрировать кандидата на должность губернатора Липецкой области... Артамонова. Председатель избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов вручил... Артамонову удостоверение установленного образца о регистрации кандидатом", - говорится в сообщении. В избиркоме отметили, что после рассмотрения представленных для регистрации документов комиссия установила, что в листах поддержки кандидата есть 135 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, собранных на территории региона. По итогам проверки все подписи признаны достоверными. Согласно данным избиркома области, ранее о своем намерении участвовать в выборах губернатора региона заявили шесть человек. В их числе четыре областных депутата, представляющих партии КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" и "Коммунисты России". В комиссию также обратились кандидат от партии "Новые люди" и действующий губернатор Липецкой области, выдвинувшийся от "Единой России". Официально облизбирком сообщал только об одном кандидате, подавшем документы на регистрацию - Артамонове.
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политика, липецкая область, игорь артамонов, кпрф, лдпр, коммунисты россии
Политика, Липецкая область, Игорь Артамонов, КПРФ, ЛДПР, Коммунисты России
Артамонова зарегистрировали кандидатом на пост липецкого губернатора

Артамонова официально зарегистрировали кандидатом на пост главы Липецкой области

© Фото : Правительство Липецкой области Игорь Артамонов
Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : Правительство Липецкой области
Игорь Артамонов. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Действующий глава Липецкой области Игорь Артамонов зарегистрирован кандидатом на пост губернатора на предстоящих выборах в сентябре, сообщает избирком региона.
«
"На своем сегодняшнем заседании избирком принял решение зарегистрировать кандидата на должность губернатора Липецкой области... Артамонова. Председатель избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов вручил... Артамонову удостоверение установленного образца о регистрации кандидатом", - говорится в сообщении.
В избиркоме отметили, что после рассмотрения представленных для регистрации документов комиссия установила, что в листах поддержки кандидата есть 135 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, собранных на территории региона. По итогам проверки все подписи признаны достоверными.
Согласно данным избиркома области, ранее о своем намерении участвовать в выборах губернатора региона заявили шесть человек. В их числе четыре областных депутата, представляющих партии КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" и "Коммунисты России". В комиссию также обратились кандидат от партии "Новые люди" и действующий губернатор Липецкой области, выдвинувшийся от "Единой России".
Официально облизбирком сообщал только об одном кандидате, подавшем документы на регистрацию - Артамонове.
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ПолитикаЛипецкая областьИгорь АртамоновКПРФЛДПРКоммунисты России
 
 
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