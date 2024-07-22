https://ria.ru/20240722/artamonov-1961222943.html

Артамонова зарегистрировали кандидатом на пост липецкого губернатора

Артамонова зарегистрировали кандидатом на пост липецкого губернатора - РИА Новости, 22.07.2024

Артамонова зарегистрировали кандидатом на пост липецкого губернатора

Действующий глава Липецкой области Игорь Артамонов зарегистрирован кандидатом на пост губернатора на предстоящих выборах в сентябре, сообщает избирком региона. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T14:24

2024-07-22T14:24

2024-07-22T14:24

политика

липецкая область

игорь артамонов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Действующий глава Липецкой области Игорь Артамонов зарегистрирован кандидатом на пост губернатора на предстоящих выборах в сентябре, сообщает избирком региона. "На своем сегодняшнем заседании избирком принял решение зарегистрировать кандидата на должность губернатора Липецкой области... Артамонова. Председатель избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов вручил... Артамонову удостоверение установленного образца о регистрации кандидатом", - говорится в сообщении. В избиркоме отметили, что после рассмотрения представленных для регистрации документов комиссия установила, что в листах поддержки кандидата есть 135 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, собранных на территории региона. По итогам проверки все подписи признаны достоверными. Согласно данным избиркома области, ранее о своем намерении участвовать в выборах губернатора региона заявили шесть человек. В их числе четыре областных депутата, представляющих партии КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" и "Коммунисты России". В комиссию также обратились кандидат от партии "Новые люди" и действующий губернатор Липецкой области, выдвинувшийся от "Единой России". Официально облизбирком сообщал только об одном кандидате, подавшем документы на регистрацию - Артамонове.

https://ria.ru/20240718/avtor-1960427405.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, липецкая область, игорь артамонов, кпрф, лдпр, коммунисты россии