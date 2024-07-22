Артамонова зарегистрировали кандидатом на пост липецкого губернатора
Артамонова официально зарегистрировали кандидатом на пост главы Липецкой области
© Фото : Правительство Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : Правительство Липецкой области
Игорь Артамонов. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Действующий глава Липецкой области Игорь Артамонов зарегистрирован кандидатом на пост губернатора на предстоящих выборах в сентябре, сообщает избирком региона.
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"На своем сегодняшнем заседании избирком принял решение зарегистрировать кандидата на должность губернатора Липецкой области... Артамонова. Председатель избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов вручил... Артамонову удостоверение установленного образца о регистрации кандидатом", - говорится в сообщении.
В избиркоме отметили, что после рассмотрения представленных для регистрации документов комиссия установила, что в листах поддержки кандидата есть 135 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, собранных на территории региона. По итогам проверки все подписи признаны достоверными.
Согласно данным избиркома области, ранее о своем намерении участвовать в выборах губернатора региона заявили шесть человек. В их числе четыре областных депутата, представляющих партии КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" и "Коммунисты России". В комиссию также обратились кандидат от партии "Новые люди" и действующий губернатор Липецкой области, выдвинувшийся от "Единой России".
Официально облизбирком сообщал только об одном кандидате, подавшем документы на регистрацию - Артамонове.