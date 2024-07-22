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В Турции заявили о коварном плане США против России - РИА Новости, 22.07.2024
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18:15 22.07.2024 (обновлено: 22:29 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/armeniya-1961296440.html
В Турции заявили о коварном плане США против России
В Турции заявили о коварном плане США против России - РИА Новости, 22.07.2024
В Турции заявили о коварном плане США против России
США хотят открыть южный фронт против России через Армению, пишет журналист турецкой газеты Cumhuriyet. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:15
2024-07-22T22:29
в мире
сша
армения
россия
нато
cumhuriyet
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Москва, 22 июл - РИА Новости. США хотят открыть южный фронт против России через Армению, пишет журналист турецкой газеты Cumhuriyet.По словам автора статьи, Вашингтон неоднократно пытался открыть южный фронт у границ России, воспользовавшись ситуацией в Грузии, но им никак не удавалось сделать это. На данный момент, по его словам, США с этой же целью заинтересованы в сближении с Арменией."Теперь США пытаются разыграть карту Армении. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян был приглашен на мероприятия саммита НАТО в Вашингтоне. Затем встал вопрос о том, чтобы армия США имела своего представителя в министерстве обороны Армении. Заместитель госсекретаря США Узра Зейя подтвердила эту новость и заявила о "начале нового стратегического этапа" в отношениях между США и Арменией", — отмечается в материале.Автор статьи считает, что этим ходом США пытаются достичь двойной цели: открыть южный фронт против России и вклиниться в "астанинский треугольник" (Турция – Россия – Иран).Как отмечал замдиректора департамента информации и печати российского МИД Андрей Настасьин, американские власти пригласили представителей Армении и Азербайджана на саммит НАТО, чтобы "оторвать" их от России. По его словам, это приглашение — еще один пример попыток американцев распространить свое деструктивное влияние на все регионы мира.Полный текст статьи на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;Читайте в Дзен: Америка планирует большой драп: кто стоит за будущим президентом СШАРоссийские военные перехватили ужасающие переговоры боевиков ВСУ. С чем столкнулись жители Красногоровки?
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в мире, сша, армения, россия, нато, cumhuriyet
В мире, США, Армения, Россия, НАТО, Cumhuriyet
В Турции заявили о коварном плане США против России

Cumhuriyet: США планируют открыть южный фронт против России через Армению

© Фото : Министерство обороны АрменииЦеремония открытия армяно-американских учений Eagle Partner
Церемония открытия армяно-американских учений Eagle Partner - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : Министерство обороны Армении
Церемония открытия армяно-американских учений Eagle Partner . Архивное фото
Читать ria.ru в
Москва, 22 июл - РИА Новости. США хотят открыть южный фронт против России через Армению, пишет журналист турецкой газеты Cumhuriyet.
По словам автора статьи, Вашингтон неоднократно пытался открыть южный фронт у границ России, воспользовавшись ситуацией в Грузии, но им никак не удавалось сделать это. На данный момент, по его словам, США с этой же целью заинтересованы в сближении с Арменией.
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"Теперь США пытаются разыграть карту Армении. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян был приглашен на мероприятия саммита НАТО в Вашингтоне. Затем встал вопрос о том, чтобы армия США имела своего представителя в министерстве обороны Армении. Заместитель госсекретаря США Узра Зейя подтвердила эту новость и заявила о "начале нового стратегического этапа" в отношениях между США и Арменией", — отмечается в материале.
Автор статьи считает, что этим ходом США пытаются достичь двойной цели: открыть южный фронт против России и вклиниться в "астанинский треугольник" (Турция – Россия – Иран).
Как отмечал замдиректора департамента информации и печати российского МИД Андрей Настасьин, американские власти пригласили представителей Армении и Азербайджана на саммит НАТО, чтобы "оторвать" их от России. По его словам, это приглашение — еще один пример попыток американцев распространить свое деструктивное влияние на все регионы мира.
Полный текст статьи на сайте ИноСМИ >>>
Читайте в Дзен: Америка планирует большой драп: кто стоит за будущим президентом США
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