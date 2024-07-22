В Турции заявили о коварном плане США против России
Cumhuriyet: США планируют открыть южный фронт против России через Армению
© Фото : Министерство обороны АрменииЦеремония открытия армяно-американских учений Eagle Partner
© Фото : Министерство обороны Армении
Церемония открытия армяно-американских учений Eagle Partner . Архивное фото
Москва, 22 июл - РИА Новости. США хотят открыть южный фронт против России через Армению, пишет журналист турецкой газеты Cumhuriyet.
По словам автора статьи, Вашингтон неоднократно пытался открыть южный фронт у границ России, воспользовавшись ситуацией в Грузии, но им никак не удавалось сделать это. На данный момент, по его словам, США с этой же целью заинтересованы в сближении с Арменией.
"Теперь США пытаются разыграть карту Армении. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян был приглашен на мероприятия саммита НАТО в Вашингтоне. Затем встал вопрос о том, чтобы армия США имела своего представителя в министерстве обороны Армении. Заместитель госсекретаря США Узра Зейя подтвердила эту новость и заявила о "начале нового стратегического этапа" в отношениях между США и Арменией", — отмечается в материале.
Автор статьи считает, что этим ходом США пытаются достичь двойной цели: открыть южный фронт против России и вклиниться в "астанинский треугольник" (Турция – Россия – Иран).
Как отмечал замдиректора департамента информации и печати российского МИД Андрей Настасьин, американские власти пригласили представителей Армении и Азербайджана на саммит НАТО, чтобы "оторвать" их от России. По его словам, это приглашение — еще один пример попыток американцев распространить свое деструктивное влияние на все регионы мира.
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