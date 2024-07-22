https://ria.ru/20240722/armeniya-1961296440.html

В Турции заявили о коварном плане США против России

В Турции заявили о коварном плане США против России - РИА Новости, 22.07.2024

В Турции заявили о коварном плане США против России

США хотят открыть южный фронт против России через Армению, пишет журналист турецкой газеты Cumhuriyet. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T18:15

2024-07-22T18:15

2024-07-22T22:29

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Москва, 22 июл - РИА Новости. США хотят открыть южный фронт против России через Армению, пишет журналист турецкой газеты Cumhuriyet.По словам автора статьи, Вашингтон неоднократно пытался открыть южный фронт у границ России, воспользовавшись ситуацией в Грузии, но им никак не удавалось сделать это. На данный момент, по его словам, США с этой же целью заинтересованы в сближении с Арменией."Теперь США пытаются разыграть карту Армении. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян был приглашен на мероприятия саммита НАТО в Вашингтоне. Затем встал вопрос о том, чтобы армия США имела своего представителя в министерстве обороны Армении. Заместитель госсекретаря США Узра Зейя подтвердила эту новость и заявила о "начале нового стратегического этапа" в отношениях между США и Арменией", — отмечается в материале.Автор статьи считает, что этим ходом США пытаются достичь двойной цели: открыть южный фронт против России и вклиниться в "астанинский треугольник" (Турция – Россия – Иран).Как отмечал замдиректора департамента информации и печати российского МИД Андрей Настасьин, американские власти пригласили представителей Армении и Азербайджана на саммит НАТО, чтобы "оторвать" их от России. По его словам, это приглашение — еще один пример попыток американцев распространить свое деструктивное влияние на все регионы мира.Полный текст статьи на сайте ИноСМИ >>>Читайте в Дзен: Америка планирует большой драп: кто стоит за будущим президентом СШАРоссийские военные перехватили ужасающие переговоры боевиков ВСУ. С чем столкнулись жители Красногоровки?

https://ria.ru/20240718/armeniya-1960420743.html

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в мире, сша, армения, россия, нато, cumhuriyet