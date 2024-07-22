https://ria.ru/20240722/arktika-1961340052.html
США заинтересованы в мирной Арктике, заявил Пентагон
США заинтересованы в мирной Арктике, заявил Пентагон - РИА Новости, 22.07.2024
США заинтересованы в мирной Арктике, заявил Пентагон
США утверждают, что заинтересованы в мирной, стабильной Арктике и видят в этом регионе зону сотрудничества, следует из опубликованной в понедельник обновленной... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T22:50
2024-07-22T22:50
2024-07-22T22:50
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. США утверждают, что заинтересованы в мирной, стабильной Арктике и видят в этом регионе зону сотрудничества, следует из опубликованной в понедельник обновленной Арктической стратегии Пентагона. "Соединенные Штаты стремятся к созданию мирного, стабильного, процветающего и готового к сотрудничеству арктического региона", - указано в документе. При этом в стратегии отмечается, что деятельность в Арктике будет вестись с учетом подхода "наблюдения и реагирования", включая готовность Пентагона развернуть в регионе объединенные силы.
https://ria.ru/20240722/ssha-1961338825.html
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в мире, арктика, сша, министерство обороны сша
В мире, Арктика, США, Министерство обороны США
США заинтересованы в мирной Арктике, заявил Пентагон
Пентагон: США заинтересованы в мирной Арктике и видят в ней зону сотрудничества