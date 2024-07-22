https://ria.ru/20240722/arktika-1961340052.html

США заинтересованы в мирной Арктике, заявил Пентагон

США заинтересованы в мирной Арктике, заявил Пентагон - РИА Новости, 22.07.2024

США заинтересованы в мирной Арктике, заявил Пентагон

США утверждают, что заинтересованы в мирной, стабильной Арктике и видят в этом регионе зону сотрудничества, следует из опубликованной в понедельник обновленной... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T22:50

2024-07-22T22:50

2024-07-22T22:50

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. США утверждают, что заинтересованы в мирной, стабильной Арктике и видят в этом регионе зону сотрудничества, следует из опубликованной в понедельник обновленной Арктической стратегии Пентагона. "Соединенные Штаты стремятся к созданию мирного, стабильного, процветающего и готового к сотрудничеству арктического региона", - указано в документе. При этом в стратегии отмечается, что деятельность в Арктике будет вестись с учетом подхода "наблюдения и реагирования", включая готовность Пентагона развернуть в регионе объединенные силы.

https://ria.ru/20240722/ssha-1961338825.html

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в мире, арктика, сша, министерство обороны сша