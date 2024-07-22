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Главу орловского города Болхова отправили под домашний арест

Главу орловского города Болхова отправили под домашний арест - РИА Новости, 22.07.2024

Главу орловского города Болхова отправили под домашний арест

Заводской районный суд Орла отправил под домашний арест на два месяца главу города Болхова Владимира Авилова по делу о превышении должностных полномочий,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T19:15

2024-07-22T19:15

2024-07-22T19:15

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Заводской районный суд Орла отправил под домашний арест на два месяца главу города Болхова Владимира Авилова по делу о превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе суда. Глава Болхова был задержан по статье о превышении должностных полномочий из-за приема некачественных работ по благоустройству парка "Болховкин луг" с ущербом свыше 65 миллионов рублей. "В отношении Авилова В.В. судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца, до 18 сентября 2024 года", – говорится в сообщении.Согласно данным суда, Авилов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Отмечается, что следователь ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу на 2 месяца, полагая, что на свободе он может оказать влияние на свидетелей и воспрепятствовать расследованию дела. Однако суд не установил обстоятельств, исключающих применение к фигуранту домашнего ареста. В пресс-службе СУСК России по Орловской области добавили, что расследование уголовного дела в отношении главы города Болхова продолжается.

https://ria.ru/20240617/zaderzhanie-1953524756.html

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происшествия, орловская область, россия, орел