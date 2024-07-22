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Главу орловского города Болхова отправили под домашний арест - РИА Новости, 22.07.2024
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19:15 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/arest-1961312205.html
Главу орловского города Болхова отправили под домашний арест
Главу орловского города Болхова отправили под домашний арест - РИА Новости, 22.07.2024
Главу орловского города Болхова отправили под домашний арест
Заводской районный суд Орла отправил под домашний арест на два месяца главу города Болхова Владимира Авилова по делу о превышении должностных полномочий,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:15
2024-07-22T19:15
происшествия
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Заводской районный суд Орла отправил под домашний арест на два месяца главу города Болхова Владимира Авилова по делу о превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе суда. Глава Болхова был задержан по статье о превышении должностных полномочий из-за приема некачественных работ по благоустройству парка "Болховкин луг" с ущербом свыше 65 миллионов рублей. &quot;В отношении Авилова В.В. судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца, до 18 сентября 2024 года&quot;, – говорится в сообщении.Согласно данным суда, Авилов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Отмечается, что следователь ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу на 2 месяца, полагая, что на свободе он может оказать влияние на свидетелей и воспрепятствовать расследованию дела. Однако суд не установил обстоятельств, исключающих применение к фигуранту домашнего ареста. В пресс-службе СУСК России по Орловской области добавили, что расследование уголовного дела в отношении главы города Болхова продолжается.
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происшествия, орловская область, россия, орел
Происшествия, Орловская область, Россия, Орел
Главу орловского города Болхова отправили под домашний арест

Главу города Болхова отправили под домашний арест за превышение полномочий

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Заводской районный суд Орла отправил под домашний арест на два месяца главу города Болхова Владимира Авилова по делу о превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе суда.
Глава Болхова был задержан по статье о превышении должностных полномочий из-за приема некачественных работ по благоустройству парка "Болховкин луг" с ущербом свыше 65 миллионов рублей.
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«

"В отношении Авилова В.В. судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца, до 18 сентября 2024 года", – говорится в сообщении.

Согласно данным суда, Авилов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Отмечается, что следователь ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу на 2 месяца, полагая, что на свободе он может оказать влияние на свидетелей и воспрепятствовать расследованию дела. Однако суд не установил обстоятельств, исключающих применение к фигуранту домашнего ареста.
В пресс-службе СУСК России по Орловской области добавили, что расследование уголовного дела в отношении главы города Болхова продолжается.
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