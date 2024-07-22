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В Хорватии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек - РИА Новости, 22.07.2024
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13:50 22.07.2024 (обновлено: 15:39 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/arest-1961213596.html
В Хорватии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек
В Хорватии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек - РИА Новости, 22.07.2024
В Хорватии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек
Мужчина, подозреваемый в убийстве пяти человек в доме престарелых в Хорватии задержан, сообщило управление полиции жупании (округа). РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:50
2024-07-22T15:39
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БЕЛГРАД, 22 июл - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве пяти человек в доме престарелых в Хорватии задержан, сообщило управление полиции жупании (округа).В понедельник мужчина вошел в частный дом престарелых и инвалидов в городе Дарувар и открыл огонь. По данным СМИ, пять человек погибли на месте, остальным оказывается медицинская помощь."Управление полиции Бьеловарско-Билогорское сегодня 22 июля в 10.10 (11.10 мск) получило сигнал, что мужчина из огнестрельного оружия убил и ранил несколько человек в доме для престарелых и инвалидов. Лицо, которое связано с произошедшим, находится под надзором полиции", - сообщило окружное управление внутренних дел.На месте происшествия работают полиция и прокуратура, ожидается прибытие главы МВД Хорватии Давора Божиновича. Местные СМИ предполагают, что нападавший был сыном одной из убитых.
https://ria.ru/20240525/ubiystvo-1948381826.html
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хорватия, в мире
Хорватия, В мире
В Хорватии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек

В Хорватии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в доме престарелых

© AFP 2024 / NIKOLA BLAZEKOVICПолиция недалеко от места стрельбы в доме престарелых в хорватском городе Дарувар. 22 июля 2024
Полиция недалеко от места стрельбы в доме престарелых в хорватском городе Дарувар. 22 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AFP 2024 / NIKOLA BLAZEKOVIC
Полиция недалеко от места стрельбы в доме престарелых в хорватском городе Дарувар. 22 июля 2024
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 22 июл - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве пяти человек в доме престарелых в Хорватии задержан, сообщило управление полиции жупании (округа).
В понедельник мужчина вошел в частный дом престарелых и инвалидов в городе Дарувар и открыл огонь. По данным СМИ, пять человек погибли на месте, остальным оказывается медицинская помощь.
«
"Управление полиции Бьеловарско-Билогорское сегодня 22 июля в 10.10 (11.10 мск) получило сигнал, что мужчина из огнестрельного оружия убил и ранил несколько человек в доме для престарелых и инвалидов. Лицо, которое связано с произошедшим, находится под надзором полиции", - сообщило окружное управление внутренних дел.
На месте происшествия работают полиция и прокуратура, ожидается прибытие главы МВД Хорватии Давора Божиновича. Местные СМИ предполагают, что нападавший был сыном одной из убитых.
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