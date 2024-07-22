https://ria.ru/20240722/arest-1961213596.html

В Хорватии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек

В Хорватии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек - РИА Новости, 22.07.2024

В Хорватии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек

Мужчина, подозреваемый в убийстве пяти человек в доме престарелых в Хорватии задержан, сообщило управление полиции жупании (округа). РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:50

2024-07-22T13:50

2024-07-22T15:39

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БЕЛГРАД, 22 июл - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве пяти человек в доме престарелых в Хорватии задержан, сообщило управление полиции жупании (округа).В понедельник мужчина вошел в частный дом престарелых и инвалидов в городе Дарувар и открыл огонь. По данным СМИ, пять человек погибли на месте, остальным оказывается медицинская помощь."Управление полиции Бьеловарско-Билогорское сегодня 22 июля в 10.10 (11.10 мск) получило сигнал, что мужчина из огнестрельного оружия убил и ранил несколько человек в доме для престарелых и инвалидов. Лицо, которое связано с произошедшим, находится под надзором полиции", - сообщило окружное управление внутренних дел.На месте происшествия работают полиция и прокуратура, ожидается прибытие главы МВД Хорватии Давора Божиновича. Местные СМИ предполагают, что нападавший был сыном одной из убитых.

https://ria.ru/20240525/ubiystvo-1948381826.html

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