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Пострадавшего при взрыве в Апшеронске на вертолете доставили в больницу - РИА Новости, 22.07.2024
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16:51 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/apsheronsk-1961271776.html
Пострадавшего при взрыве в Апшеронске на вертолете доставили в больницу
Пострадавшего при взрыве в Апшеронске на вертолете доставили в больницу - РИА Новости, 22.07.2024
Пострадавшего при взрыве в Апшеронске на вертолете доставили в больницу
Пострадавшего в результате взрыва газа в торговом ряду в кубанском Апшеронске в тяжелом состоянии доставили на вертолете санавиации в краевую клиническую... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T16:51
2024-07-22T16:51
происшествия
краснодар
россия
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КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Пострадавшего в результате взрыва газа в торговом ряду в кубанском Апшеронске в тяжелом состоянии доставили на вертолете санавиации в краевую клиническую больницу №1 в Краснодаре, следует из релиза оперштаба Кубани в Telegram-канале. В понедельник утром краевое главное управление МЧС сообщало о взрыве газа, который произошел в здании в Апшеронске в Краснодарском крае, из-под завалов спасли одного человека. Установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров. Позже пожар был потушен. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уточнил, что взрыв произошел в торговом ряду в Апшеронске. Источник РИА Новости также сообщал, что трое пострадавших были госпитализированы, один - отправлен на амбулаторное лечение. "Пострадавшего в тяжелом состоянии вертолетом санавиации доставили в краевую клиническую больницу №1", - говорится в сообщении оперштаба. Ранее в ЦРБ Апшеронского района рассказали РИА Новости, что в реанимации с тяжелыми травмами находится один пострадавший - сотрудница аптеки, которую, вероятно, и перевели в Краснодар. Остальные пациенты, по данным оперштаба, в состоянии средней тяжести. Прокуратура Кубани начала проверку. Следователи краевого следственного управления СК России возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20240715/gaz-1959713121.html
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происшествия, краснодар, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодар, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Пострадавшего при взрыве в Апшеронске на вертолете доставили в больницу

Пострадавшего при взрыве на Кубани доставили в Краснодар на вертолете санавиации

© Фото : Официальный портал Правительства Вологодской области Вертолет санавиации
Вертолет санавиации - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : Официальный портал Правительства Вологодской области
Вертолет санавиации. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Пострадавшего в результате взрыва газа в торговом ряду в кубанском Апшеронске в тяжелом состоянии доставили на вертолете санавиации в краевую клиническую больницу №1 в Краснодаре, следует из релиза оперштаба Кубани в Telegram-канале.
В понедельник утром краевое главное управление МЧС сообщало о взрыве газа, который произошел в здании в Апшеронске в Краснодарском крае, из-под завалов спасли одного человека. Установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров. Позже пожар был потушен. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уточнил, что взрыв произошел в торговом ряду в Апшеронске. Источник РИА Новости также сообщал, что трое пострадавших были госпитализированы, один - отправлен на амбулаторное лечение.
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"Пострадавшего в тяжелом состоянии вертолетом санавиации доставили в краевую клиническую больницу №1", - говорится в сообщении оперштаба.
Ранее в ЦРБ Апшеронского района рассказали РИА Новости, что в реанимации с тяжелыми травмами находится один пострадавший - сотрудница аптеки, которую, вероятно, и перевели в Краснодар.
Остальные пациенты, по данным оперштаба, в состоянии средней тяжести.
Прокуратура Кубани начала проверку. Следователи краевого следственного управления СК России возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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ПроисшествияКраснодарРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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