https://ria.ru/20240722/apsheronsk-1961271776.html

Пострадавшего при взрыве в Апшеронске на вертолете доставили в больницу

Пострадавшего при взрыве в Апшеронске на вертолете доставили в больницу - РИА Новости, 22.07.2024

Пострадавшего при взрыве в Апшеронске на вертолете доставили в больницу

Пострадавшего в результате взрыва газа в торговом ряду в кубанском Апшеронске в тяжелом состоянии доставили на вертолете санавиации в краевую клиническую... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:51

2024-07-22T16:51

2024-07-22T16:51

происшествия

краснодар

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763910039_0:53:1100:672_1920x0_80_0_0_3f1ae881265f17249b058a8f7d9852b9.jpg

КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Пострадавшего в результате взрыва газа в торговом ряду в кубанском Апшеронске в тяжелом состоянии доставили на вертолете санавиации в краевую клиническую больницу №1 в Краснодаре, следует из релиза оперштаба Кубани в Telegram-канале. В понедельник утром краевое главное управление МЧС сообщало о взрыве газа, который произошел в здании в Апшеронске в Краснодарском крае, из-под завалов спасли одного человека. Установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров. Позже пожар был потушен. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уточнил, что взрыв произошел в торговом ряду в Апшеронске. Источник РИА Новости также сообщал, что трое пострадавших были госпитализированы, один - отправлен на амбулаторное лечение. "Пострадавшего в тяжелом состоянии вертолетом санавиации доставили в краевую клиническую больницу №1", - говорится в сообщении оперштаба. Ранее в ЦРБ Апшеронского района рассказали РИА Новости, что в реанимации с тяжелыми травмами находится один пострадавший - сотрудница аптеки, которую, вероятно, и перевели в Краснодар. Остальные пациенты, по данным оперштаба, в состоянии средней тяжести. Прокуратура Кубани начала проверку. Следователи краевого следственного управления СК России возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20240715/gaz-1959713121.html

https://ria.ru/20240706/vzryv-1957882623.html

краснодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар, россия, следственный комитет россии (ск рф)