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В Апшеронске продолжают разбор завалов торгового ряда - РИА Новости, 22.07.2024
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10:02 22.07.2024 (обновлено: 10:47 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/apsheronsk-1961144815.html
В Апшеронске продолжают разбор завалов торгового ряда
В Апшеронске продолжают разбор завалов торгового ряда - РИА Новости, 22.07.2024
В Апшеронске продолжают разбор завалов торгового ряда
При взрыве газа в краснодарском Апшеронске разрушился торговый ряд, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T10:02
2024-07-22T10:47
происшествия
апшеронск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. При взрыве газа в краснодарском Апшеронске разрушился торговый ряд, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.&quot;В причинах сейчас разбираются следственные органы. На месте работают пожарные и спасатели – порядка 30 специалистов и 10 единиц техники. &quot;, — написал он.По словам главы региона, спасатели продолжают разбор завалов, а пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он подчеркнул, что в случае необходимости власти привлекут врачей из краевых больниц.Сообщение о пожаре в Апшеронске по улице Ворошилова поступило в МЧС в 07:55.СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20240416/volgograd-1940341408.html
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происшествия, апшеронск, краснодарский край
Происшествия, Апшеронск, Краснодарский край
В Апшеронске продолжают разбор завалов торгового ряда

При взрыве газа в краснодарском Апшеронске разрушился торговый ряд

© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краюСпасатели на месте взрыва бытового газа в ТЦ в Апшеронске
Спасатели на месте взрыва бытового газа в ТЦ в Апшеронске - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Спасатели на месте взрыва бытового газа в ТЦ в Апшеронске
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. При взрыве газа в краснодарском Апшеронске разрушился торговый ряд, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
«

"В причинах сейчас разбираются следственные органы. На месте работают пожарные и спасатели – порядка 30 специалистов и 10 единиц техники. ", — написал он.

По словам главы региона, спасатели продолжают разбор завалов, а пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он подчеркнул, что в случае необходимости власти привлекут врачей из краевых больниц.
Сообщение о пожаре в Апшеронске по улице Ворошилова поступило в МЧС в 07:55.
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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ПроисшествияАпшеронскКраснодарский край
 
 
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