https://ria.ru/20240722/apsheronsk-1961144815.html

В Апшеронске продолжают разбор завалов торгового ряда

В Апшеронске продолжают разбор завалов торгового ряда - РИА Новости, 22.07.2024

В Апшеронске продолжают разбор завалов торгового ряда

При взрыве газа в краснодарском Апшеронске разрушился торговый ряд, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T10:02

2024-07-22T10:02

2024-07-22T10:47

происшествия

апшеронск

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. При взрыве газа в краснодарском Апшеронске разрушился торговый ряд, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."В причинах сейчас разбираются следственные органы. На месте работают пожарные и спасатели – порядка 30 специалистов и 10 единиц техники. ", — написал он.По словам главы региона, спасатели продолжают разбор завалов, а пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он подчеркнул, что в случае необходимости власти привлекут врачей из краевых больниц.Сообщение о пожаре в Апшеронске по улице Ворошилова поступило в МЧС в 07:55.СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20240416/volgograd-1940341408.html

апшеронск

краснодарский край

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происшествия, апшеронск, краснодарский край