https://ria.ru/20240722/apsheronsk-1961144815.html
В Апшеронске продолжают разбор завалов торгового ряда
В Апшеронске продолжают разбор завалов торгового ряда - РИА Новости, 22.07.2024
В Апшеронске продолжают разбор завалов торгового ряда
При взрыве газа в краснодарском Апшеронске разрушился торговый ряд, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T10:02
2024-07-22T10:02
2024-07-22T10:47
происшествия
апшеронск
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961137692_0:214:1281:934_1920x0_80_0_0_2dda69e35588f4950ef4be8cf3db3c9a.jpg
КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. При взрыве газа в краснодарском Апшеронске разрушился торговый ряд, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."В причинах сейчас разбираются следственные органы. На месте работают пожарные и спасатели – порядка 30 специалистов и 10 единиц техники. ", — написал он.По словам главы региона, спасатели продолжают разбор завалов, а пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он подчеркнул, что в случае необходимости власти привлекут врачей из краевых больниц.Сообщение о пожаре в Апшеронске по улице Ворошилова поступило в МЧС в 07:55.СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20240416/volgograd-1940341408.html
апшеронск
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961137692_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_f1a2909acd1c1ec66656dbebe30ba6cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, апшеронск, краснодарский край
Происшествия, Апшеронск, Краснодарский край
В Апшеронске продолжают разбор завалов торгового ряда
При взрыве газа в краснодарском Апшеронске разрушился торговый ряд