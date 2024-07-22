https://ria.ru/20240722/apsheronsk-1961143704.html

В Апшеронске четыре человека пострадали при взрыве газа

В Апшеронске четыре человека пострадали при взрыве газа - РИА Новости, 22.07.2024

В Апшеронске четыре человека пострадали при взрыве газа

Четыре человека пострадали в здании в Апшеронске, где произошел взрыв газа, сообщил глава Апшеронского района Алексей Передереев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T09:56

2024-07-22T09:56

2024-07-22T09:56

происшествия

апшеронск

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Четыре человека пострадали в здании в Апшеронске, где произошел взрыв газа, сообщил глава Апшеронского района Алексей Передереев в Telegram-канале.По данным краевого ГУМЧС, утром в здании в Апшеронске в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на 30 "квадратах", из-под завалов был спасен один человек. Источник РИА Новости сообщил, что трое пострадавших были госпитализированы, один - отправлен на амбулаторное лечение. "Сегодня около 8 утра в Апшеронске на улице Ворошилова произошло обрушение нежилого здания в результате взрыва. По предварительным данным причиной взрыва стал газ. В настоящий момент известно о 4 пострадавших. Они госпитализированы, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении. Он добавил, что на месте работают оперативные службы, проводятся аварийно-спасательные работы. Улица временно перекрыта. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку.

https://ria.ru/20240722/delo-1961115267.html

https://ria.ru/20240206/pekarnya-1925619079.html

апшеронск

краснодарский край

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происшествия, апшеронск, краснодарский край