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В Апшеронске четыре человека пострадали при взрыве газа - РИА Новости, 22.07.2024
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09:56 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/apsheronsk-1961143704.html
В Апшеронске четыре человека пострадали при взрыве газа
В Апшеронске четыре человека пострадали при взрыве газа - РИА Новости, 22.07.2024
В Апшеронске четыре человека пострадали при взрыве газа
Четыре человека пострадали в здании в Апшеронске, где произошел взрыв газа, сообщил глава Апшеронского района Алексей Передереев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T09:56
2024-07-22T09:56
происшествия
апшеронск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Четыре человека пострадали в здании в Апшеронске, где произошел взрыв газа, сообщил глава Апшеронского района Алексей Передереев в Telegram-канале.По данным краевого ГУМЧС, утром в здании в Апшеронске в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на 30 "квадратах", из-под завалов был спасен один человек. Источник РИА Новости сообщил, что трое пострадавших были госпитализированы, один - отправлен на амбулаторное лечение. "Сегодня около 8 утра в Апшеронске на улице Ворошилова произошло обрушение нежилого здания в результате взрыва. По предварительным данным причиной взрыва стал газ. В настоящий момент известно о 4 пострадавших. Они госпитализированы, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении. Он добавил, что на месте работают оперативные службы, проводятся аварийно-спасательные работы. Улица временно перекрыта. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку.
https://ria.ru/20240722/delo-1961115267.html
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происшествия, апшеронск, краснодарский край
Происшествия, Апшеронск, Краснодарский край
В Апшеронске четыре человека пострадали при взрыве газа

В здании в Апшеронске, где произошел взрыв газа, пострадали четыре человека

© ГУ МЧС России по Краснодарскому краюСпасатели эвакуируют пострадавшую при взрыве бытового газа в ТЦ в Апшеронске. Кадр видео
Спасатели эвакуируют пострадавшую при взрыве бытового газа в ТЦ в Апшеронске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Спасатели эвакуируют пострадавшую при взрыве бытового газа в ТЦ в Апшеронске. Кадр видео
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Четыре человека пострадали в здании в Апшеронске, где произошел взрыв газа, сообщил глава Апшеронского района Алексей Передереев в Telegram-канале.
По данным краевого ГУМЧС, утром в здании в Апшеронске в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на 30 "квадратах", из-под завалов был спасен один человек. Источник РИА Новости сообщил, что трое пострадавших были госпитализированы, один - отправлен на амбулаторное лечение.
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"Сегодня около 8 утра в Апшеронске на улице Ворошилова произошло обрушение нежилого здания в результате взрыва. По предварительным данным причиной взрыва стал газ. В настоящий момент известно о 4 пострадавших. Они госпитализированы, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Он добавил, что на месте работают оперативные службы, проводятся аварийно-спасательные работы. Улица временно перекрыта.
Прокуратура Краснодарского края организовала проверку.
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ПроисшествияАпшеронскКраснодарский край
 
 
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