https://ria.ru/20240722/altaj-1961187385.html
На Алтае водитель перевернувшегося микроавтобуса уснул за рулем
На Алтае водитель перевернувшегося микроавтобуса уснул за рулем - РИА Новости, 22.07.2024
На Алтае водитель перевернувшегося микроавтобуса уснул за рулем
Водитель перевернувшегося в Республике Алтай микроавтобуса заснул за рулем, но сам не пострадал в аварии, в результате которой погибли два человека, сообщает... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:37
2024-07-22T12:37
2024-07-22T12:37
происшествия
республика алтай
кош-агачский район
монголия
toyota corolla
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НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Водитель перевернувшегося в Республике Алтай микроавтобуса заснул за рулем, но сам не пострадал в аварии, в результате которой погибли два человека, сообщает СУСК по региону. Ранее в ГУМЧС сообщили, что шесть человек пострадали в аварии в Кош-Агачском районе, еще двое погибли. Все участники ДТП – граждане Монголии. "По предварительным данным, 22 июля 2024 года около 09.00 (05.00 мск) на территории Кош-Агачского района Республики Алтай вблизи села Чаган-Узун на 853 километре федеральной трассы Р-256 (Чуйский тракт) 21-летний житель Монголии, управляя микроавтобусом Toyota Alphard, заснув за рулем, допустил съезд с проезжей части автодороги с последующим неоднократным опрокидыванием транспортного средства", - говорится в сообщении следственного управления. По данным ведомства, от полученных травм на месте происшествия погибли два пассажира микроавтобуса. Ещё пятерых, в том числе пятилетнего ребенка, доставили с травмами различной степени тяжести в районную больницу. "Им оказывается медицинская помощь, находятся в реанимации. Водитель транспортного средства не пострадал", - уточнили в СУСК. По факту ДТП организована процессуальная проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20231002/avtobus-1899837815.html
https://ria.ru/20240722/dtp-1961143159.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика алтай, кош-агачский район, монголия, toyota corolla
Происшествия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, Монголия, Toyota Corolla
На Алтае водитель перевернувшегося микроавтобуса уснул за рулем
Водитель перевернувшегося на Алтае микроавтобуса уснул за рулем, но не пострадал