https://ria.ru/20240722/altaj-1961187385.html

На Алтае водитель перевернувшегося микроавтобуса уснул за рулем

На Алтае водитель перевернувшегося микроавтобуса уснул за рулем - РИА Новости, 22.07.2024

На Алтае водитель перевернувшегося микроавтобуса уснул за рулем

Водитель перевернувшегося в Республике Алтай микроавтобуса заснул за рулем, но сам не пострадал в аварии, в результате которой погибли два человека, сообщает... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:37

2024-07-22T12:37

2024-07-22T12:37

происшествия

республика алтай

кош-агачский район

монголия

toyota corolla

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НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Водитель перевернувшегося в Республике Алтай микроавтобуса заснул за рулем, но сам не пострадал в аварии, в результате которой погибли два человека, сообщает СУСК по региону. Ранее в ГУМЧС сообщили, что шесть человек пострадали в аварии в Кош-Агачском районе, еще двое погибли. Все участники ДТП – граждане Монголии. "По предварительным данным, 22 июля 2024 года около 09.00 (05.00 мск) на территории Кош-Агачского района Республики Алтай вблизи села Чаган-Узун на 853 километре федеральной трассы Р-256 (Чуйский тракт) 21-летний житель Монголии, управляя микроавтобусом Toyota Alphard, заснув за рулем, допустил съезд с проезжей части автодороги с последующим неоднократным опрокидыванием транспортного средства", - говорится в сообщении следственного управления. По данным ведомства, от полученных травм на месте происшествия погибли два пассажира микроавтобуса. Ещё пятерых, в том числе пятилетнего ребенка, доставили с травмами различной степени тяжести в районную больницу. "Им оказывается медицинская помощь, находятся в реанимации. Водитель транспортного средства не пострадал", - уточнили в СУСК. По факту ДТП организована процессуальная проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20231002/avtobus-1899837815.html

https://ria.ru/20240722/dtp-1961143159.html

республика алтай

кош-агачский район

монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика алтай, кош-агачский район, монголия, toyota corolla