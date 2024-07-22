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В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Алтае - РИА Новости, 22.07.2024
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10:36 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/altaj-1961154570.html
В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Алтае
В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Алтае - РИА Новости, 22.07.2024
В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Алтае
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в дорожной аварии в Республике Алтай, где микроавтобус на Чуйском тракте опрокинулся в кювет, погибли двое,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T10:36
2024-07-22T10:36
происшествия
республика алтай
кош-агачский район
монголия
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НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в дорожной аварии в Республике Алтай, где микроавтобус на Чуйском тракте опрокинулся в кювет, погибли двое, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. Ранее сообщалось о пятерых пострадавших и троих погибших в этом дорожном происшествии в Кош-Агачском районе. Все участники ДТП – граждане Монголии. "По уточненной информации, в ДТП пострадали восемь человек, двое из них погибли, шесть человек госпитализированы в БУЗ РА "Кош-Агачская районная больница" с различными травмами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240104/dtp-1919652332.html
республика алтай
кош-агачский район
монголия
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происшествия, республика алтай, кош-агачский район, монголия
Происшествия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, Монголия
В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Алтае

МЧС: в ДТП на Чуйском тракте на Алтае пострадали шесть человек, двое погибли

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в дорожной аварии в Республике Алтай, где микроавтобус на Чуйском тракте опрокинулся в кювет, погибли двое, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о пятерых пострадавших и троих погибших в этом дорожном происшествии в Кош-Агачском районе. Все участники ДТП – граждане Монголии.
«
"По уточненной информации, в ДТП пострадали восемь человек, двое из них погибли, шесть человек госпитализированы в БУЗ РА "Кош-Агачская районная больница" с различными травмами", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРеспублика АлтайКош-Агачский районМонголия
 
 
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