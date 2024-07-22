https://ria.ru/20240722/altaj-1961154570.html

В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Алтае

В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Алтае - РИА Новости, 22.07.2024

В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Алтае

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в дорожной аварии в Республике Алтай, где микроавтобус на Чуйском тракте опрокинулся в кювет, погибли двое,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T10:36

2024-07-22T10:36

2024-07-22T10:36

происшествия

республика алтай

кош-агачский район

монголия

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НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в дорожной аварии в Республике Алтай, где микроавтобус на Чуйском тракте опрокинулся в кювет, погибли двое, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. Ранее сообщалось о пятерых пострадавших и троих погибших в этом дорожном происшествии в Кош-Агачском районе. Все участники ДТП – граждане Монголии. "По уточненной информации, в ДТП пострадали восемь человек, двое из них погибли, шесть человек госпитализированы в БУЗ РА "Кош-Агачская районная больница" с различными травмами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240104/dtp-1919652332.html

республика алтай

кош-агачский район

монголия

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происшествия, республика алтай, кош-агачский район, монголия