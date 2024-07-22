https://ria.ru/20240722/agoniya-1961102204.html

Остатки украинской государственности переживают агонию, заявил Медведчук

Остатки украинской государственности переживают агонию, заявил Медведчук - РИА Новости, 22.07.2024

Остатки украинской государственности переживают агонию, заявил Медведчук

Остатки украинской государственности переживают агонию, сегодня нужно думать не о государстве и его территориальной целостности, а о судьбе простых украинцев и... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T00:18

2024-07-22T00:18

2024-07-22T00:33

украина

виктор медведчук

в мире

петр порошенко

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Остатки украинской государственности переживают агонию, сегодня нужно думать не о государстве и его территориальной целостности, а о судьбе простых украинцев и их будущем, написал председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей статье "Украинский суверенитет и независимость канули в лету", опубликованной в газете "Известия". "Сегодня остатки украинской государственности переживают агонию. Украина (Владимира) Зеленского стала политическим и экономическим банкротом, неудавшимся политическим проектом на стадии закрытия", — заявил он. По его словам, здесь нет места злорадству и ехидным замечаниям о том, что граждане Украины недостойны своего государства, что они неполноценные или недоразвитые. "Крушение украинского современного государства — трагедия для миллионов людей, потому любые подобные циничные упреки несправедливы и препятствуют выходу из сложившейся ситуации", — считает он. По мнению Медведчука, это не украинцы оказались недостойны этого государства, а государство строили недостойными методами, сделали его непригодным для жизни, испортили жизнь целому народу. "Это те, кто обличенный властью не защитил интересы людей, которые его избрали, допустил кровавый государственный переворот в 2014 году... Это те, кто вместе и под руководством (Петра) Порошенко, а затем и Зеленского предали Украину агрессивному коллективному Западу, втянули ее в бойню, цена которой сотни тысяч жертв, потеря экономического потенциала и утрата страны", — отмечает Медведчук. По его оценке, сегодня возвратиться назад возможности уже нет, необходимо думать не о государстве и его территориальной целостности, которое так и не состоялось, а о судьбе простых людей, украинцев и их будущем.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, виктор медведчук, в мире, петр порошенко, владимир зеленский