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Остатки украинской государственности переживают агонию, заявил Медведчук - РИА Новости, 22.07.2024
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00:18 22.07.2024 (обновлено: 00:33 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/agoniya-1961102204.html
Остатки украинской государственности переживают агонию, заявил Медведчук
Остатки украинской государственности переживают агонию, заявил Медведчук - РИА Новости, 22.07.2024
Остатки украинской государственности переживают агонию, заявил Медведчук
Остатки украинской государственности переживают агонию, сегодня нужно думать не о государстве и его территориальной целостности, а о судьбе простых украинцев и... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T00:18
2024-07-22T00:33
украина
виктор медведчук
в мире
петр порошенко
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Остатки украинской государственности переживают агонию, сегодня нужно думать не о государстве и его территориальной целостности, а о судьбе простых украинцев и их будущем, написал председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей статье "Украинский суверенитет и независимость канули в лету", опубликованной в газете "Известия". "Сегодня остатки украинской государственности переживают агонию. Украина (Владимира) Зеленского стала политическим и экономическим банкротом, неудавшимся политическим проектом на стадии закрытия", — заявил он. По его словам, здесь нет места злорадству и ехидным замечаниям о том, что граждане Украины недостойны своего государства, что они неполноценные или недоразвитые. "Крушение украинского современного государства — трагедия для миллионов людей, потому любые подобные циничные упреки несправедливы и препятствуют выходу из сложившейся ситуации", — считает он. По мнению Медведчука, это не украинцы оказались недостойны этого государства, а государство строили недостойными методами, сделали его непригодным для жизни, испортили жизнь целому народу. "Это те, кто обличенный властью не защитил интересы людей, которые его избрали, допустил кровавый государственный переворот в 2014 году... Это те, кто вместе и под руководством (Петра) Порошенко, а затем и Зеленского предали Украину агрессивному коллективному Западу, втянули ее в бойню, цена которой сотни тысяч жертв, потеря экономического потенциала и утрата страны", — отмечает Медведчук. По его оценке, сегодня возвратиться назад возможности уже нет, необходимо думать не о государстве и его территориальной целостности, которое так и не состоялось, а о судьбе простых людей, украинцев и их будущем.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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украина, виктор медведчук, в мире, петр порошенко, владимир зеленский
Украина, Виктор Медведчук, В мире, Петр Порошенко, Владимир Зеленский
Остатки украинской государственности переживают агонию, заявил Медведчук

Медведчук: Украина Зеленского стала политическим и экономическим банкротом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Остатки украинской государственности переживают агонию, сегодня нужно думать не о государстве и его территориальной целостности, а о судьбе простых украинцев и их будущем, написал председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей статье "Украинский суверенитет и независимость канули в лету", опубликованной в газете "Известия".
"Сегодня остатки украинской государственности переживают агонию. Украина (Владимира) Зеленского стала политическим и экономическим банкротом, неудавшимся политическим проектом на стадии закрытия", — заявил он.
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По его словам, здесь нет места злорадству и ехидным замечаниям о том, что граждане Украины недостойны своего государства, что они неполноценные или недоразвитые.
"Крушение украинского современного государства — трагедия для миллионов людей, потому любые подобные циничные упреки несправедливы и препятствуют выходу из сложившейся ситуации", — считает он.
По мнению Медведчука, это не украинцы оказались недостойны этого государства, а государство строили недостойными методами, сделали его непригодным для жизни, испортили жизнь целому народу.
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"Это те, кто обличенный властью не защитил интересы людей, которые его избрали, допустил кровавый государственный переворот в 2014 году... Это те, кто вместе и под руководством (Петра) Порошенко, а затем и Зеленского предали Украину агрессивному коллективному Западу, втянули ее в бойню, цена которой сотни тысяч жертв, потеря экономического потенциала и утрата страны", — отмечает Медведчук.
По его оценке, сегодня возвратиться назад возможности уже нет, необходимо думать не о государстве и его территориальной целостности, которое так и не состоялось, а о судьбе простых людей, украинцев и их будущем.
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