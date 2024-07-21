Секретная служба США продолжит брать на службу женщин
Секретная служба США продолжит брать на службу женщин, несмотря на критику
© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Секретная служба США продолжит брать на службу женщин, несмотря на критику после покушения на экс-президента страны Дональда Трампа, следует из совместного заявления глав ряда силовых ведомств США.
«
"Мы в министерстве внутренней безопасности США - крупнейшей правоохранительной организации федерального правительства - будем с большой гордостью... продолжать набирать... женщин в ряды наших правоохранительных органов", - говорится в заявлении, которое, среди прочих, подписали министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и глава Секретной службы США Кимберли Читл.
Секретная служба входит в структуру министерства внутренней безопасности США.
«
"После покушения на бывшего президента Трампа некоторые люди сделали публичные заявления, ставящие под сомнение присутствие женщин в правоохранительных органах, в том числе в Секретной службе США. Эти утверждения безосновательны и оскорбительны", - подчеркивают авторы заявления.
В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Выстрелы в Трампа — это выстрелы в Россию
16 июля, 08:00