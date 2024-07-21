https://ria.ru/20240721/zemletryasenie-1961002633.html
У берегов Японии произошло землетрясение
У берегов Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 21.07.2024
У берегов Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло недалеко от юго-восточного побережья острова Хоккайдо, угрозы цунами нет, сообщило Главное метеорологическое агентство... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T08:55
2024-07-21T08:55
2024-07-21T08:56
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ТОКИО, 21 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло недалеко от юго-восточного побережья острова Хоккайдо, угрозы цунами нет, сообщило Главное метеорологическое агентство Японии на сайте.Толчки были зафиксированы в 13.27 по местному времени (07.27 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров под водой. В городе Кусиро ощущались толчки силой до трех баллов. Информации о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения нет.
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в мире, хоккайдо, япония
У берегов Японии произошло землетрясение
У берегов Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4