https://ria.ru/20240721/zemletryasenie-1961000120.html

У побережья Курил произошло землетрясение

У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 21.07.2024

У побережья Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в воскресенье в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T08:24

2024-07-21T08:24

2024-07-21T08:24

тихий океан

кунашир (остров)

шикотан

елена семенова

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в воскресенье в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано 21 июля в 15.27 (07.27 мск). Его эпицентр располагался в 110 километрах южнее села Головнино на курильском острове Кунашир, очаг – на глубине 45 километров", - рассказала собеседница агентства. Сейсмолог отметила, что, по оперативным данным, землетрясение силой 3-4 балла ощутили в селе Малокурильском на острове Шикотан. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240719/zemletryasenie-1960612986.html

тихий океан

кунашир (остров)

шикотан

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тихий океан, кунашир (остров), шикотан, елена семенова, происшествия