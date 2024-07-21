https://ria.ru/20240721/zemletryasenie-1961000120.html
У побережья Курил произошло землетрясение
У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 21.07.2024
У побережья Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в воскресенье в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T08:24
2024-07-21T08:24
2024-07-21T08:24
тихий океан
кунашир (остров)
шикотан
елена семенова
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в воскресенье в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано 21 июля в 15.27 (07.27 мск). Его эпицентр располагался в 110 километрах южнее села Головнино на курильском острове Кунашир, очаг – на глубине 45 километров", - рассказала собеседница агентства. Сейсмолог отметила, что, по оперативным данным, землетрясение силой 3-4 балла ощутили в селе Малокурильском на острове Шикотан. Тревога цунами не объявлялась.
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тихий океан
кунашир (остров)
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тихий океан, кунашир (остров), шикотан, елена семенова, происшествия
Тихий океан, Кунашир (остров), Шикотан, Елена Семенова, Происшествия
У побережья Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в воскресенье в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано 21 июля в 15.27 (07.27 мск). Его эпицентр располагался в 110 километрах южнее села Головнино на курильском острове Кунашир, очаг – на глубине 45 километров", - рассказала собеседница агентства.
Сейсмолог отметила, что, по оперативным данным, землетрясение силой 3-4 балла ощутили в селе Малокурильском на острове Шикотан. Тревога цунами не объявлялась.