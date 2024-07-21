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Зеленский сделал неожиданное признание о ВСУ - РИА Новости, 21.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:53 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/zelenskiy-1961078228.html
Зеленский сделал неожиданное признание о ВСУ
Зеленский сделал неожиданное признание о ВСУ - РИА Новости, 21.07.2024
Зеленский сделал неожиданное признание о ВСУ
Владимир Зеленский в интервью BBC признал тяжелое положение ВСУ и высокие потери. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T19:53
2024-07-21T19:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
андрей белоусов
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью BBC признал тяжелое положение ВСУ и высокие потери."Я знаю, сколько людей мы теряем каждый день. К сожалению, эти изменения не в позитивную сторону, меньше не становится", — посетовал он.При этом глава киевского режима отказался называть точные цифры.Ранее украинское издание "Следствие.Инфо", ссылаясь на данные украинской полиции, сообщило, что в Крынках с октября 2023 года по июнь 2024-го "официально пропали без вести" более 780 военных ВСУ. Эвакуировать оттуда удалось 262 погибших.В конце мая министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Украина только за тот месяц потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные государства, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, затягивают вооруженный конфликт.
https://ria.ru/20240721/zelenskiy-1961061246.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Андрей Белоусов
Зеленский сделал неожиданное признание о ВСУ

Зеленский признал усугубляющуюся для ВСУ ситуацию с потерями на фронте

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью BBC признал тяжелое положение ВСУ и высокие потери.
"Я знаю, сколько людей мы теряем каждый день. К сожалению, эти изменения не в позитивную сторону, меньше не становится", — посетовал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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При этом глава киевского режима отказался называть точные цифры.
Ранее украинское издание "Следствие.Инфо", ссылаясь на данные украинской полиции, сообщило, что в Крынках с октября 2023 года по июнь 2024-го "официально пропали без вести" более 780 военных ВСУ. Эвакуировать оттуда удалось 262 погибших.
В конце мая министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Украина только за тот месяц потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные государства, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, затягивают вооруженный конфликт.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныАндрей Белоусов
 
 
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