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"Сдохнет все". В Киеве обратили внимание на странное поведение Зеленского - РИА Новости, 21.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:40 21.07.2024 (обновлено: 18:46 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/zelenskiy-1961061246.html
"Сдохнет все". В Киеве обратили внимание на странное поведение Зеленского
"Сдохнет все". В Киеве обратили внимание на странное поведение Зеленского - РИА Новости, 21.07.2024
"Сдохнет все". В Киеве обратили внимание на странное поведение Зеленского
Владимир Зеленский постоянно находится в разъездах, избегая долгого пребывания на Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T17:40
2024-07-21T18:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
олег соскин
россия
киев
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский постоянно находится в разъездах, избегая долгого пребывания на Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."Зеленский во время этой кровавой мясорубки, он уже даже не сидит на Украине — он все время мечется. Под ним на Украине горит, как на горячей сковородке, поэтому он уже мечется и клянчит все время эти деньги, помощь, призывает там мир куда-то, чтоб мир там поддерживал Украину, и прочее, и прочее. Кто довел Украину до этого состояния? Зеленский", — отметил он.По словам эксперта, киевский режим довел страну до катастрофы. Он пояснил, что страна фактически превратилась в руины. Соскин полагает, что главная задача властей сейчас заключается в том, чтобы отвлечь внимание народа от происходящего на Украине."Не будет нефтепродуктов. &lt;…&gt; А раз не будет бензина и дизеля — что будет с вашими генераторами? &lt;…&gt; Значит, генераторы будут без горючего. Раз они будут без горючего, сдохнет вообще все — остатки экономики на Украине. Никакого ВВП не будет", — добавил аналитик.Соскин не исключает, что уже в августе в стране могут объявить дефолт, в то время как внешний долг частным кредиторам уже составляет непосильные суммы. "Все полномочия Зеленского по конституции Украины закончились 20 мая, то есть с 21 мая года Зеленский является узурпатором", — резюмировал Соскин.Ранее в июне президент России Владимир Путин заявил, что срок нахождения Владимира Зеленского у власти истек, а его легитимность не восстановить никакими средствами.
https://ria.ru/20240721/ukraina-1961050533.html
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в мире, украина, владимир зеленский, олег соскин, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Россия, Киев
"Сдохнет все". В Киеве обратили внимание на странное поведение Зеленского

Соскин: Зеленский постоянно уезжает с Украины, когда в стране катастрофа

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский постоянно находится в разъездах, избегая долгого пребывания на Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.
"Зеленский во время этой кровавой мясорубки, он уже даже не сидит на Украине — он все время мечется. Под ним на Украине горит, как на горячей сковородке, поэтому он уже мечется и клянчит все время эти деньги, помощь, призывает там мир куда-то, чтоб мир там поддерживал Украину, и прочее, и прочее. Кто довел Украину до этого состояния? Зеленский", — отметил он.
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По словам эксперта, киевский режим довел страну до катастрофы. Он пояснил, что страна фактически превратилась в руины. Соскин полагает, что главная задача властей сейчас заключается в том, чтобы отвлечь внимание народа от происходящего на Украине.
"Не будет нефтепродуктов. <…> А раз не будет бензина и дизеля — что будет с вашими генераторами? <…> Значит, генераторы будут без горючего. Раз они будут без горючего, сдохнет вообще все — остатки экономики на Украине. Никакого ВВП не будет", — добавил аналитик.
Соскин не исключает, что уже в августе в стране могут объявить дефолт, в то время как внешний долг частным кредиторам уже составляет непосильные суммы.
"Все полномочия Зеленского по конституции Украины закончились 20 мая, то есть с 21 мая года Зеленский является узурпатором", — резюмировал Соскин.
Ранее в июне президент России Владимир Путин заявил, что срок нахождения Владимира Зеленского у власти истек, а его легитимность не восстановить никакими средствами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийОлег СоскинРоссияКиев
 
 
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