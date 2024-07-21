Зеленский заявил о прибытии на Украину поставленного ФРГ комплекса Patriot
Зеленский заявил о прибытии на Украину поставленного ФРГ комплекса ПВО Patriot
© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о прибытии на Украину поставленного Германией комплекса ПВО Patriot.
Ранее Зеленский заявил, что Украине необходим парк из 25 систем ПВО Patriot чтобы полностью закрыть небо страны, но не раскрыл, какого количества комплексов недостает Киеву.
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"Немецкий Patriot прибыл на Украину", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Ранее представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что США в рамках последнего пакета военной помощи поставят Украине одну из своих старых батарей ПВО Patriot стоимостью порядка 100 миллионов долларов. Также в июле на полях саммита НАТО в Вашингтоне президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест продолжает переговоры с партнерами по НАТО о передаче ракетных систем Patriot Украине, рассчитывая на компенсационные меры.
Ранее Зеленский просил поставить Киеву как минимум семь американских комплексов Patriot. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отчаянно просил у него семь систем Patriot. Позднее Кулеба в интервью изданию Washington Post заявил, что его добрая дипломатия не сработала, теперь он планирует жестко просить у Запада системы Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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