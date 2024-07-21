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В Госдуме прокомментировали заявления Зеленского о переговорах с Россией - РИА Новости, 21.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:10 21.07.2024 (обновлено: 19:11 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/zayavleniya-1961072969.html
В Госдуме прокомментировали заявления Зеленского о переговорах с Россией
В Госдуме прокомментировали заявления Зеленского о переговорах с Россией - РИА Новости, 21.07.2024
В Госдуме прокомментировали заявления Зеленского о переговорах с Россией
Заявления Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией не более, чем игра на западную публику, таким образом он хочет показать, что якобы стремится... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T19:10
2024-07-21T19:11
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
владимир зеленский
владимир путин
алексей журавлев
госдума рф
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией не более, чем игра на западную публику, таким образом он хочет показать, что якобы стремится к мирному урегулированию, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Зеленский в интервью британскому телевидению ранее заявил, что допускает возможность переговоров с представителями России о завершении конфликта на Украине, даже если это будет президент Владимир Путин, несмотря на введенный ранее запрет на переговоры с Москвой. "На мой взгляд, правда, это не более, чем очередная игра на публику, естественно, западную. Зеленский таким образом хочет показать, что стремится к мирному урегулированию, а от России добиться отказа приехать на свой недосаммит. Нам с ним, нелегитимным, разговаривать не о чем - президентский срок давно вышел, а капитуляцию может подписать и кто-то из генералов, как было с гитлеровской Германией", - сказал Журавлев. Депутат отметил, что у Зеленского нет другого выхода, "он прекрасно понимает, что, если и дальше будет ерепениться, то США, где к власти совсем скоро придет Трамп, окончательно перекроют кислород киевскому режиму". "Не знает, что предпринять, не понимая, что судьбу Украины будут решать уже без него. Он и указ свой может отменить - менял ведь мнение неоднократно, в том числе и по таким важным вопросам, как достижение мира на Донбассе - и, в принципе, сесть за стол переговоров, но вести их исключительно через посредника", - добавил парламентарий. Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции из 91 участника встречи поддержали только 76. Позже свои подписи под коммюнике отозвали еще три страны. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учёта новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240721/ukraina-1961008153.html
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html
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россия, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, алексей журавлев , госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Алексей Журавлев , Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали заявления Зеленского о переговорах с Россией

Депутат ГД назвал слова Зеленского о переговорах с РФ игрой на западную публику

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией не более, чем игра на западную публику, таким образом он хочет показать, что якобы стремится к мирному урегулированию, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Зеленский в интервью британскому телевидению ранее заявил, что допускает возможность переговоров с представителями России о завершении конфликта на Украине, даже если это будет президент Владимир Путин, несмотря на введенный ранее запрет на переговоры с Москвой.
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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"На мой взгляд, правда, это не более, чем очередная игра на публику, естественно, западную. Зеленский таким образом хочет показать, что стремится к мирному урегулированию, а от России добиться отказа приехать на свой недосаммит. Нам с ним, нелегитимным, разговаривать не о чем - президентский срок давно вышел, а капитуляцию может подписать и кто-то из генералов, как было с гитлеровской Германией", - сказал Журавлев.
Депутат отметил, что у Зеленского нет другого выхода, "он прекрасно понимает, что, если и дальше будет ерепениться, то США, где к власти совсем скоро придет Трамп, окончательно перекроют кислород киевскому режиму".
"Не знает, что предпринять, не понимая, что судьбу Украины будут решать уже без него. Он и указ свой может отменить - менял ведь мнение неоднократно, в том числе и по таким важным вопросам, как достижение мира на Донбассе - и, в принципе, сесть за стол переговоров, но вести их исключительно через посредника", - добавил парламентарий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции из 91 участника встречи поддержали только 76. Позже свои подписи под коммюнике отозвали еще три страны.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учёта новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийВладимир ПутинАлексей ЖуравлевГосдума РФ
 
 
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