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В детской больнице в Москве произошло короткое замыкание - РИА Новости, 21.07.2024
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09:28 21.07.2024 (обновлено: 09:34 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/zamykanie-1961006241.html
В детской больнице в Москве произошло короткое замыкание
В детской больнице в Москве произошло короткое замыкание - РИА Новости, 21.07.2024
В детской больнице в Москве произошло короткое замыкание
Короткое замыкание произошло в плафоне в детской больнице на севере Москвы, временно эвакуировали около 100 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T09:28
2024-07-21T09:34
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Короткое замыкание произошло в плафоне в детской больнице на севере Москвы, временно эвакуировали около 100 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В детской областной психоневрологической больнице на улице Ивана Сусанина, в доме 1 произошло короткое замыкание в плафоне, возгорания не было, из здания временно эвакуировали около 100 человек", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что сейчас все пациенты и врачи вернулись в больницу.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В детской больнице в Москве произошло короткое замыкание

В детской больнице на севере Москвы произошло короткое замыкание

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКапельница в детской больнице
Капельница в детской больнице - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Капельница в детской больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Короткое замыкание произошло в плафоне в детской больнице на севере Москвы, временно эвакуировали около 100 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В детской областной психоневрологической больнице на улице Ивана Сусанина, в доме 1 произошло короткое замыкание в плафоне, возгорания не было, из здания временно эвакуировали около 100 человек", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сейчас все пациенты и врачи вернулись в больницу.
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