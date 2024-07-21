https://ria.ru/20240721/zamykanie-1961006241.html

В детской больнице в Москве произошло короткое замыкание

В детской больнице в Москве произошло короткое замыкание - РИА Новости, 21.07.2024

В детской больнице в Москве произошло короткое замыкание

Короткое замыкание произошло в плафоне в детской больнице на севере Москвы, временно эвакуировали около 100 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T09:28

2024-07-21T09:28

2024-07-21T09:34

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Короткое замыкание произошло в плафоне в детской больнице на севере Москвы, временно эвакуировали около 100 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В детской областной психоневрологической больнице на улице Ивана Сусанина, в доме 1 произошло короткое замыкание в плафоне, возгорания не было, из здания временно эвакуировали около 100 человек", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что сейчас все пациенты и врачи вернулись в больницу.

https://ria.ru/20231103/provodka-1907197001.html

москва

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2024

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происшествия, москва