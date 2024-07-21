https://ria.ru/20240721/yemen-1960994360.html

Генсек ООН выразил беспокойство из-за авиаударов Израиля по Ходейде

Генсек ООН выразил беспокойство из-за авиаударов Израиля по Ходейде - РИА Новости, 21.07.2024

Генсек ООН выразил беспокойство из-за авиаударов Израиля по Ходейде

Генсек ООН Антониу Гутерреш глубоко обеспокоен израильскими авиаударами по Ходейде на западе Йемена, призывает стороны избегать ущерба гражданскому населению и... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T05:45

2024-07-21T05:45

2024-07-21T05:45

в мире

ходейда (город)

израиль

антониу гутерреш

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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НЬЮ-ЙОРК, 19 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш глубоко обеспокоен израильскими авиаударами по Ходейде на западе Йемена, призывает стороны избегать ущерба гражданскому населению и инфраструктуре, сообщили в его офисе. "Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями об авиаударах, нанесенных ранее сегодня по порту Ходейда в Йемене и его окрестностям", – говорится в сообщении. Генсек ООН также выразил обеспокоенность риском дальнейшей эскалации в регионе, призвав проявить сдержанность. Гутерреш при этом призвал избегать нападений, которые могут нанести ущерб гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Ранее источник сообщил РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в городе Ходейда на западе Йемена. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Министерство здравоохранения правительства хуситов заявило, что Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города. Источник в местных органах власти заявил РИА Новости, что два человека погибли, трое ранены при авиаударах по Ходейде. Позднее йеменское агентство Saba со ссылкой на минздрав сообщило о ранении 80 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) позднее заявила, что нанесла удары по военным объектам движения хуситов в районе порта Ходейды в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Высший политический совет хуситов сообщил, что авиаудары Израиля по Ходейде не останутся без ответа. По данным СМИ, это первые авиаудары Израиля по хуситам.

https://ria.ru/20240721/yemen-1960989904.html

https://ria.ru/20240721/konflikt-1915630213.html

ходейда (город)

израиль

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в мире, ходейда (город), израиль, антониу гутерреш, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году