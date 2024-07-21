Генсек ООН выразил беспокойство из-за авиаударов Израиля по Ходейде
Генсек ООН Гутерреш выразил обеспокоенность израильскими авиаударами по Ходейде
© AP PhotoПоследствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
© AP Photo
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 19 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш глубоко обеспокоен израильскими авиаударами по Ходейде на западе Йемена, призывает стороны избегать ущерба гражданскому населению и инфраструктуре, сообщили в его офисе.
"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями об авиаударах, нанесенных ранее сегодня по порту Ходейда в Йемене и его окрестностям", – говорится в сообщении.
Генсек ООН также выразил обеспокоенность риском дальнейшей эскалации в регионе, призвав проявить сдержанность.
Гутерреш при этом призвал избегать нападений, которые могут нанести ущерб гражданскому населению и гражданской инфраструктуре.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в городе Ходейда на западе Йемена. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Министерство здравоохранения правительства хуситов заявило, что Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города. Источник в местных органах власти заявил РИА Новости, что два человека погибли, трое ранены при авиаударах по Ходейде. Позднее йеменское агентство Saba со ссылкой на минздрав сообщило о ранении 80 человек.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) позднее заявила, что нанесла удары по военным объектам движения хуситов в районе порта Ходейды в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Высший политический совет хуситов сообщил, что авиаудары Израиля по Ходейде не останутся без ответа. По данным СМИ, это первые авиаудары Израиля по хуситам.