https://ria.ru/20240721/yemen-1960993385.html
США уничтожили беспилотник хуситов над Красным морем
США уничтожили беспилотник хуситов над Красным морем - РИА Новости, 21.07.2024
США уничтожили беспилотник хуситов над Красным морем
Американские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) над Красным морем, сообщило... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T05:26
2024-07-21T05:26
2024-07-21T05:26
в мире
красное море
сша
йемен
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
военная операция сша и британии в йемене
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919442500_0:76:3012:1771_1920x0_80_0_0_115d82d2eb5a4b194570e9ce5388fdd0.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Американские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) над Красным морем, сообщило центральное командование вооруженных сил США в соцсети Х. "За последние 24 часа силы центрального командования вооруженных сил США успешно уничтожили один беспилотный летательный аппарат поддерживаемых Ираном хуситов над Красным морем", - говорится в заявлении командования. Отмечается, что военные США посчитали бесплотник угрозой для сил США и коалиции, а также торговых судов в регионе. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240721/yemen-1960989904.html
https://ria.ru/20240720/yemen-1960872242.html
красное море
сша
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919442500_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_deea3ec6e76a56c4f1bb00a45f40aba0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красное море, сша, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, США, Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Военная операция США и Британии в Йемене
США уничтожили беспилотник хуситов над Красным морем
CENTCOM: американские военные уничтожили беспилотник хуситов над Красным морем