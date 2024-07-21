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Саудовская Аравия заявила, что не участвовала в атаке на Ходейду - РИА Новости, 21.07.2024
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03:59 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/yemen-1960989904.html
Саудовская Аравия заявила, что не участвовала в атаке на Ходейду
Саудовская Аравия заявила, что не участвовала в атаке на Ходейду - РИА Новости, 21.07.2024
Саудовская Аравия заявила, что не участвовала в атаке на Ходейду
Саудовская Аравия не участвовала вместе с Израилем в субботних ударах по городу Ходейда на юго-востоке Йемена, которые привели к гибели 2 человек и ранению ещё... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T03:59
2024-07-21T03:59
в мире
ходейда (город)
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
саудовская аравия
йемен
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ДОХА, 21 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия не участвовала вместе с Израилем в субботних ударах по городу Ходейда на юго-востоке Йемена, которые привели к гибели 2 человек и ранению ещё 80, сообщил представитель министерства обороны королевства Турки аль-Малики в социальной сети Х. "Королевство не имеет никакого отношения к атаке на Ходейду и не участвовало в этом нападении. Королевство не допустит проникновения в свое воздушное пространство какой-либо стороны", - отметил аль-Малики. Саудовский телеканал "Аль-Хадас" сообщил, что в бомбежке гражданских объектов Ходейды, в том числе нефтехранилищ и электростанции, участвовали 12 истребителей США, Великобритании и Израиля. Ранее источник сообщил РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в городе Ходейда на западе Йемена. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Министерство здравоохранения правительства хуситов заявило, что Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города. Источник в местных органах власти заявил РИА Новости, что два человека погибли, трое ранены при авиаударах по Ходейде. Позднее йеменское агентство Saba со ссылкой на минздрав сообщило о ранении 80 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) позднее заявила, что нанесла удары по военным объектам движения хуситов в районе порта Ходейды в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Высший политический совет хуситов сообщил, что авиаудары Израиля по Ходейде не останутся без ответа. По данным СМИ, это первые авиаудары Израиля по хуситам.
https://ria.ru/20240721/izrail-1960981343.html
https://ria.ru/20240720/konflikt-1915630213.html
ходейда (город)
израиль
саудовская аравия
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в мире, ходейда (город), израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, саудовская аравия, йемен
В мире, Ходейда (город), Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Саудовская Аравия, Йемен
Саудовская Аравия заявила, что не участвовала в атаке на Ходейду

МО: Саудовская Аравия не наносила удары по Йемену вместе с Израилем

© AP PhotoПоследствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 21 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия не участвовала вместе с Израилем в субботних ударах по городу Ходейда на юго-востоке Йемена, которые привели к гибели 2 человек и ранению ещё 80, сообщил представитель министерства обороны королевства Турки аль-Малики в социальной сети Х.
"Королевство не имеет никакого отношения к атаке на Ходейду и не участвовало в этом нападении. Королевство не допустит проникновения в свое воздушное пространство какой-либо стороны", - отметил аль-Малики.
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Нетаньяху пригрозил врагам Израиля после авиаудара по порту Ходейда
00:26
Саудовский телеканал "Аль-Хадас" сообщил, что в бомбежке гражданских объектов Ходейды, в том числе нефтехранилищ и электростанции, участвовали 12 истребителей США, Великобритании и Израиля.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в городе Ходейда на западе Йемена. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Министерство здравоохранения правительства хуситов заявило, что Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города. Источник в местных органах власти заявил РИА Новости, что два человека погибли, трое ранены при авиаударах по Ходейде. Позднее йеменское агентство Saba со ссылкой на минздрав сообщило о ранении 80 человек.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) позднее заявила, что нанесла удары по военным объектам движения хуситов в районе порта Ходейды в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Высший политический совет хуситов сообщил, что авиаудары Израиля по Ходейде не останутся без ответа. По данным СМИ, это первые авиаудары Израиля по хуситам.
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В миреХодейда (город)ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСаудовская АравияЙемен
 
 
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