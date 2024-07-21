Саудовская Аравия заявила, что не участвовала в атаке на Ходейду
МО: Саудовская Аравия не наносила удары по Йемену вместе с Израилем
© AP PhotoПоследствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
© AP Photo
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена. Архивное фото
ДОХА, 21 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия не участвовала вместе с Израилем в субботних ударах по городу Ходейда на юго-востоке Йемена, которые привели к гибели 2 человек и ранению ещё 80, сообщил представитель министерства обороны королевства Турки аль-Малики в социальной сети Х.
"Королевство не имеет никакого отношения к атаке на Ходейду и не участвовало в этом нападении. Королевство не допустит проникновения в свое воздушное пространство какой-либо стороны", - отметил аль-Малики.
Саудовский телеканал "Аль-Хадас" сообщил, что в бомбежке гражданских объектов Ходейды, в том числе нефтехранилищ и электростанции, участвовали 12 истребителей США, Великобритании и Израиля.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в городе Ходейда на западе Йемена. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Министерство здравоохранения правительства хуситов заявило, что Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города. Источник в местных органах власти заявил РИА Новости, что два человека погибли, трое ранены при авиаударах по Ходейде. Позднее йеменское агентство Saba со ссылкой на минздрав сообщило о ранении 80 человек.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) позднее заявила, что нанесла удары по военным объектам движения хуситов в районе порта Ходейды в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Высший политический совет хуситов сообщил, что авиаудары Израиля по Ходейде не останутся без ответа. По данным СМИ, это первые авиаудары Израиля по хуситам.