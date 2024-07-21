https://ria.ru/20240721/yemen-1960989904.html

Саудовская Аравия заявила, что не участвовала в атаке на Ходейду

Саудовская Аравия заявила, что не участвовала в атаке на Ходейду - РИА Новости, 21.07.2024

Саудовская Аравия заявила, что не участвовала в атаке на Ходейду

Саудовская Аравия не участвовала вместе с Израилем в субботних ударах по городу Ходейда на юго-востоке Йемена, которые привели к гибели 2 человек и ранению ещё... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T03:59

2024-07-21T03:59

2024-07-21T03:59

в мире

ходейда (город)

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

саудовская аравия

йемен

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ДОХА, 21 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия не участвовала вместе с Израилем в субботних ударах по городу Ходейда на юго-востоке Йемена, которые привели к гибели 2 человек и ранению ещё 80, сообщил представитель министерства обороны королевства Турки аль-Малики в социальной сети Х. "Королевство не имеет никакого отношения к атаке на Ходейду и не участвовало в этом нападении. Королевство не допустит проникновения в свое воздушное пространство какой-либо стороны", - отметил аль-Малики. Саудовский телеканал "Аль-Хадас" сообщил, что в бомбежке гражданских объектов Ходейды, в том числе нефтехранилищ и электростанции, участвовали 12 истребителей США, Великобритании и Израиля. Ранее источник сообщил РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в городе Ходейда на западе Йемена. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Министерство здравоохранения правительства хуситов заявило, что Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города. Источник в местных органах власти заявил РИА Новости, что два человека погибли, трое ранены при авиаударах по Ходейде. Позднее йеменское агентство Saba со ссылкой на минздрав сообщило о ранении 80 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) позднее заявила, что нанесла удары по военным объектам движения хуситов в районе порта Ходейды в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Высший политический совет хуситов сообщил, что авиаудары Израиля по Ходейде не останутся без ответа. По данным СМИ, это первые авиаудары Израиля по хуситам.

https://ria.ru/20240721/izrail-1960981343.html

https://ria.ru/20240720/konflikt-1915630213.html

ходейда (город)

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в мире, ходейда (город), израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, саудовская аравия, йемен