https://ria.ru/20240721/yaponiya-1960994543.html

США впервые подтвердят решимость защищать Японию ядерным оружием, пишут СМИ

США впервые подтвердят решимость защищать Японию ядерным оружием, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2024

США впервые подтвердят решимость защищать Японию ядерным оружием, пишут СМИ

Япония и США приняли решение составить первый совместный документ по политике расширенного сдерживания, который будет включать пункт о решимости США... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T05:48

2024-07-21T05:48

2024-07-21T15:42

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ТОКИО, 21 июл — РИА Новости. Япония и США приняли решение составить первый совместный документ по политике расширенного сдерживания, который будет включать пункт о решимости США осуществлять защиту Японии средствами, включающими ядерное оружие, пишет газета "Иомиури" со ссылкой на информированные источники. Как напоминает издание, в 2010 году японское и американское правительства начали регулярные консультации по вопросам расширенного сдерживания с участием должностных лиц, отвечающих за внешнюю политику и оборону. По данным источников в японских правительственных кругах, на основе предыдущего опыта в совместном документе будут четко изложены взгляды обеих стран на реализацию сдерживания. Предполагается, что министры иностранных дел и обороны Японии и США в ходе встречи в Токио в конце этого месяца обсудят возможное содержание документа. Отмечается также, что стороны придают важность составлению подобного документа на фоне якобы "усиления ядерной угрозы со стороны Китая и России". "В частности, документ будет содержать пункт о решимости США способствовать сдерживанию в регионе вокруг Японии средствами, включая ядерное оружие. Предполагается, что в документе будут обозначены возможности, которые США могут использовать в мирное время и во время чрезвычайных обстоятельств, также будут обозначены типы ситуаций, с которыми Япония должна столкнуться, при которых США может провести ответные действия против третьих стран, а также определены направления таких ответных действий", — отмечается в сообщении газеты. Издание также добавляет, что подробности совместного документа, вероятно, не будут опубликованы по соображениям безопасности.

https://ria.ru/20240720/patriot-1960872052.html

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