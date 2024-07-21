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США впервые подтвердят решимость защищать Японию ядерным оружием, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2024
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05:48 21.07.2024 (обновлено: 15:42 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/yaponiya-1960994543.html
США впервые подтвердят решимость защищать Японию ядерным оружием, пишут СМИ
США впервые подтвердят решимость защищать Японию ядерным оружием, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2024
США впервые подтвердят решимость защищать Японию ядерным оружием, пишут СМИ
Япония и США приняли решение составить первый совместный документ по политике расширенного сдерживания, который будет включать пункт о решимости США... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T05:48
2024-07-21T15:42
в мире
сша
япония
токио
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ТОКИО, 21 июл — РИА Новости. Япония и США приняли решение составить первый совместный документ по политике расширенного сдерживания, который будет включать пункт о решимости США осуществлять защиту Японии средствами, включающими ядерное оружие, пишет газета "Иомиури" со ссылкой на информированные источники. Как напоминает издание, в 2010 году японское и американское правительства начали регулярные консультации по вопросам расширенного сдерживания с участием должностных лиц, отвечающих за внешнюю политику и оборону. По данным источников в японских правительственных кругах, на основе предыдущего опыта в совместном документе будут четко изложены взгляды обеих стран на реализацию сдерживания. Предполагается, что министры иностранных дел и обороны Японии и США в ходе встречи в Токио в конце этого месяца обсудят возможное содержание документа. Отмечается также, что стороны придают важность составлению подобного документа на фоне якобы "усиления ядерной угрозы со стороны Китая и России". "В частности, документ будет содержать пункт о решимости США способствовать сдерживанию в регионе вокруг Японии средствами, включая ядерное оружие. Предполагается, что в документе будут обозначены возможности, которые США могут использовать в мирное время и во время чрезвычайных обстоятельств, также будут обозначены типы ситуаций, с которыми Япония должна столкнуться, при которых США может провести ответные действия против третьих стран, а также определены направления таких ответных действий", — отмечается в сообщении газеты. Издание также добавляет, что подробности совместного документа, вероятно, не будут опубликованы по соображениям безопасности.
https://ria.ru/20240720/patriot-1960872052.html
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в мире, сша, япония, токио
В мире, США, Япония, Токио
США впервые подтвердят решимость защищать Японию ядерным оружием, пишут СМИ

"Иомиури": США впервые документально подтвердят решимость защищать Японию ЯО

© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlancВоеннослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений на острове Кюсю
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений на острове Кюсю - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlanc
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений на острове Кюсю. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 21 июл — РИА Новости. Япония и США приняли решение составить первый совместный документ по политике расширенного сдерживания, который будет включать пункт о решимости США осуществлять защиту Японии средствами, включающими ядерное оружие, пишет газета "Иомиури" со ссылкой на информированные источники.
Как напоминает издание, в 2010 году японское и американское правительства начали регулярные консультации по вопросам расширенного сдерживания с участием должностных лиц, отвечающих за внешнюю политику и оборону. По данным источников в японских правительственных кругах, на основе предыдущего опыта в совместном документе будут четко изложены взгляды обеих стран на реализацию сдерживания.
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Предполагается, что министры иностранных дел и обороны Японии и США в ходе встречи в Токио в конце этого месяца обсудят возможное содержание документа. Отмечается также, что стороны придают важность составлению подобного документа на фоне якобы "усиления ядерной угрозы со стороны Китая и России".
"В частности, документ будет содержать пункт о решимости США способствовать сдерживанию в регионе вокруг Японии средствами, включая ядерное оружие. Предполагается, что в документе будут обозначены возможности, которые США могут использовать в мирное время и во время чрезвычайных обстоятельств, также будут обозначены типы ситуаций, с которыми Япония должна столкнуться, при которых США может провести ответные действия против третьих стран, а также определены направления таких ответных действий", — отмечается в сообщении газеты.
Издание также добавляет, что подробности совместного документа, вероятно, не будут опубликованы по соображениям безопасности.
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