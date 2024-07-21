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Борт Ми-8МТВ вылетел на поиски пропавшего в Якутии вертолета
Борт Ми-8МТВ вылетел на поиски пропавшего в Якутии вертолета - РИА Новости, 21.07.2024
Борт Ми-8МТВ вылетел на поиски пропавшего в Якутии вертолета
Борт Ми-8 со спасателями и врачами вылетел на поиски вертолета Robinson, пропавшего в Якутии, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T11:49
2024-07-21T11:49
2024-07-21T12:04
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Борт Ми-8 со спасателями и врачами вылетел на поиски вертолета Robinson, пропавшего в Якутии, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко. Информация опубликована в Telegram-канале авиакомпании "Полярные авиалинии".В пятницу вертолет Robinson пропал в 80 километрах от села Чагда в Якутии, на борту находились пилот и три пассажира. СК на транспорте возбудил уголовное дело. В главке МЧС России опровергли информацию о том, что в вертолете находились силовики. По данным ведомства, в нем летели гражданские лица. "Поисково-спасательное воздушное судно (ПС ВС) Росавиации – вертолет Ми-8МТВ-1 авиакомпании "Полярные авиалинии" в воскресенье, в 09.40 мск вылетел из аэропорта Маган на поиски частного вертолета Robinson R44, пропавшего 19 июля в Республике Саха (Якутия)", - говорится в сообщении. Он уточнил, что вертолет находился в постоянной готовности, но вылет осложнялся неблагоприятными метеоусловиями в предполагаемом районе пропажи вертолета. По его словам, на борту находятся три спасателя и два врача.
https://ria.ru/20240721/ogneborets-1960993594.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Борт Ми-8МТВ вылетел на поиски пропавшего в Якутии вертолета
Борт Ми-8МТВ вылетел на поиски вертолета Robinson, пропавшего в Якутии