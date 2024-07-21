https://ria.ru/20240721/yakutiya-1961020409.html

Борт Ми-8МТВ вылетел на поиски пропавшего в Якутии вертолета

Борт Ми-8МТВ вылетел на поиски пропавшего в Якутии вертолета - РИА Новости, 21.07.2024

Борт Ми-8МТВ вылетел на поиски пропавшего в Якутии вертолета

Борт Ми-8 со спасателями и врачами вылетел на поиски вертолета Robinson, пропавшего в Якутии, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T11:49

2024-07-21T11:49

2024-07-21T12:04

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1961022268_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_27e8d2cff1a9ced91e28fcb367222bdf.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Борт Ми-8 со спасателями и врачами вылетел на поиски вертолета Robinson, пропавшего в Якутии, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко. Информация опубликована в Telegram-канале авиакомпании "Полярные авиалинии".В пятницу вертолет Robinson пропал в 80 километрах от села Чагда в Якутии, на борту находились пилот и три пассажира. СК на транспорте возбудил уголовное дело. В главке МЧС России опровергли информацию о том, что в вертолете находились силовики. По данным ведомства, в нем летели гражданские лица. "Поисково-спасательное воздушное судно (ПС ВС) Росавиации – вертолет Ми-8МТВ-1 авиакомпании "Полярные авиалинии" в воскресенье, в 09.40 мск вылетел из аэропорта Маган на поиски частного вертолета Robinson R44, пропавшего 19 июля в Республике Саха (Якутия)", - говорится в сообщении. Он уточнил, что вертолет находился в постоянной готовности, но вылет осложнялся неблагоприятными метеоусловиями в предполагаемом районе пропажи вертолета. По его словам, на борту находятся три спасателя и два врача.

https://ria.ru/20240721/ogneborets-1960993594.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)