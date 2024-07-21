СМИ рассказали о сквоттерах и диверсиях на арестованных яхтах "россиян"
FT узнала о сквоттерах и диверсиях на арестованных яхтах россиян
Яхта Phi в доке делового района Кэнэри-Уорф в восточном Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Арестованные на Западе яхты, якобы принадлежащие россиянам, стали объектами попыток диверсий и атак сквоттеров, пишет Financial Times.
Так, издание рассказало об инциденте с яхтой Phi, которая, как утверждается, принадлежит российскому девелоперу.
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"Адвокат из Jaffa & Co Пол Дики <...> утверждает, что яхта подверглась нападению сквоттеров", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что сейчас к борту судна прикреплена табличка, предупреждающая всех потенциальных нарушителей о том, что они будут преследоваться по всей строгости закона, если попытаются проникнуть на него.
Издание отмечает, что яхта Lady Anastasia, у которой тоже якобы российский владелец, в феврале 2022 года подверглась диверсии. По данным газеты, украинский механик, который работал на лодке, предпринял попытку намеренно ее потопить.
В марте 2022 года, в странах Евросоюза приступили к конфискации активов крупных российских предпринимателей, попавших в санкционные списки ЕС в связи с проведением Россией спецоперации на Украине.
В статье отмечается, что сейчас к борту судна прикреплена табличка, предупреждающая всех потенциальных нарушителей о том, что они будут преследоваться по всей строгости закона, если попытаются проникнуть на него.
Издание отмечает, что яхта Lady Anastasia, у которой тоже якобы российский владелец, в феврале 2022 года подверглась диверсии. По данным газеты, украинский механик, который работал на лодке, предпринял попытку намеренно ее потопить.
В марте 2022 года, в странах Евросоюза приступили к конфискации активов крупных российских предпринимателей, попавших в санкционные списки ЕС в связи с проведением Россией спецоперации на Украине.
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