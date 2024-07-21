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СМИ рассказали о сквоттерах и диверсиях на арестованных яхтах "россиян" - РИА Новости, 21.07.2024
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11:10 21.07.2024 (обновлено: 15:09 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/yakhta-1961016286.html
СМИ рассказали о сквоттерах и диверсиях на арестованных яхтах "россиян"
СМИ рассказали о сквоттерах и диверсиях на арестованных яхтах "россиян" - РИА Новости, 21.07.2024
СМИ рассказали о сквоттерах и диверсиях на арестованных яхтах "россиян"
Арестованные на Западе яхты, якобы принадлежащие россиянам, стали объектами попыток диверсий и атак сквоттеров, пишет Financial Times. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T11:10
2024-07-21T15:09
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Арестованные на Западе яхты, якобы принадлежащие россиянам, стали объектами попыток диверсий и атак сквоттеров, пишет Financial Times.Так, издание рассказало об инциденте с яхтой Phi, которая, как утверждается, принадлежит российскому девелоперу."Адвокат из Jaffa &amp; Co Пол Дики &lt;...&gt; утверждает, что яхта подверглась нападению сквоттеров", — говорится в публикации. В статье отмечается, что сейчас к борту судна прикреплена табличка, предупреждающая всех потенциальных нарушителей о том, что они будут преследоваться по всей строгости закона, если попытаются проникнуть на него. Издание отмечает, что яхта Lady Anastasia, у которой тоже якобы российский владелец, в феврале 2022 года подверглась диверсии. По данным газеты, украинский механик, который работал на лодке, предпринял попытку намеренно ее потопить. В марте 2022 года, в странах Евросоюза приступили к конфискации активов крупных российских предпринимателей, попавших в санкционные списки ЕС в связи с проведением Россией спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220312/yakhta-1777782712.html
https://ria.ru/20220304/sudno-1776461068.html
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в мире, евросоюз
В мире, Евросоюз
СМИ рассказали о сквоттерах и диверсиях на арестованных яхтах "россиян"

FT узнала о сквоттерах и диверсиях на арестованных яхтах россиян

© AFP 2024 / JUSTIN TALLISЯхта Phi в доке делового района Кэнэри-Уорф в восточном Лондоне
Яхта Phi в доке делового района Кэнэри-Уорф в восточном Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
Яхта Phi в доке делового района Кэнэри-Уорф в восточном Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Арестованные на Западе яхты, якобы принадлежащие россиянам, стали объектами попыток диверсий и атак сквоттеров, пишет Financial Times.
Так, издание рассказало об инциденте с яхтой Phi, которая, как утверждается, принадлежит российскому девелоперу.
Яхта А в Триесте, Италия. 10 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Италия наложила арест на яхту Мельниченко, сообщил источник
12 марта 2022, 03:49
"Адвокат из Jaffa & Co Пол Дики <...> утверждает, что яхта подверглась нападению сквоттеров", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что сейчас к борту судна прикреплена табличка, предупреждающая всех потенциальных нарушителей о том, что они будут преследоваться по всей строгости закона, если попытаются проникнуть на него.

Издание отмечает, что яхта Lady Anastasia, у которой тоже якобы российский владелец, в феврале 2022 года подверглась диверсии. По данным газеты, украинский механик, который работал на лодке, предпринял попытку намеренно ее потопить.

В марте 2022 года, в странах Евросоюза приступили к конфискации активов крупных российских предпринимателей, попавших в санкционные списки ЕС в связи с проведением Россией спецоперации на Украине.
Российское судно-сухогруз Baltic Leader, задержанное в ночь на 26 февраля в проливе Ла-Манш, в порту Булонь-сюр-Мер - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
Во Франции задержали три российских судна и одну яхту
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