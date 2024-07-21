https://ria.ru/20240721/yakhta-1961016286.html

СМИ рассказали о сквоттерах и диверсиях на арестованных яхтах "россиян"

СМИ рассказали о сквоттерах и диверсиях на арестованных яхтах "россиян" - РИА Новости, 21.07.2024

СМИ рассказали о сквоттерах и диверсиях на арестованных яхтах "россиян"

Арестованные на Западе яхты, якобы принадлежащие россиянам, стали объектами попыток диверсий и атак сквоттеров, пишет Financial Times. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T11:10

2024-07-21T11:10

2024-07-21T15:09

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евросоюз

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Арестованные на Западе яхты, якобы принадлежащие россиянам, стали объектами попыток диверсий и атак сквоттеров, пишет Financial Times.Так, издание рассказало об инциденте с яхтой Phi, которая, как утверждается, принадлежит российскому девелоперу."Адвокат из Jaffa & Co Пол Дики <...> утверждает, что яхта подверглась нападению сквоттеров", — говорится в публикации. В статье отмечается, что сейчас к борту судна прикреплена табличка, предупреждающая всех потенциальных нарушителей о том, что они будут преследоваться по всей строгости закона, если попытаются проникнуть на него. Издание отмечает, что яхта Lady Anastasia, у которой тоже якобы российский владелец, в феврале 2022 года подверглась диверсии. По данным газеты, украинский механик, который работал на лодке, предпринял попытку намеренно ее потопить. В марте 2022 года, в странах Евросоюза приступили к конфискации активов крупных российских предпринимателей, попавших в санкционные списки ЕС в связи с проведением Россией спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220312/yakhta-1777782712.html

https://ria.ru/20220304/sudno-1776461068.html

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в мире, евросоюз