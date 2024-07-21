https://ria.ru/20240721/windows-1960981157.html

В Microsoft рассказали, сколько устройств затронул глобальный сбой Windows

В Microsoft рассказали, сколько устройств затронул глобальный сбой Windows - РИА Новости, 21.07.2024

В Microsoft рассказали, сколько устройств затронул глобальный сбой Windows

Глобальный сбой в работе техники затронул 8,5 миллиона устройств, работающих на базе операционной системы Windows, сообщила в субботу корпорация Microsoft. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T00:15

2024-07-21T00:15

2024-07-21T01:26

технологии

microsoft corporation

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Глобальный сбой в работе техники затронул 8,5 миллиона устройств, работающих на базе операционной системы Windows, сообщила в субботу корпорация Microsoft. "По нашим оценкам, обновление (компании - ред.) CrowdStrike затронуло 8,5 миллиона устройств Windows, или менее 1% от общего числа устройств Windows", - говорится в сообщении в блоге Microsoft. Там уточнили, что для реагирования на инцидент и устранение причин сбоя были направлены сотни инженеров и экспертов Microsoft, которые напрямую работали с клиентами. "Этот инцидент демонстрирует взаимосвязанную природу нашей обширной экосистемы - поставщиков глобальных облачных услуг, программных платформ, поставщиков средств безопасности и другого программного обеспечения, а также клиентов", - добавили в американской корпорации. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.

https://ria.ru/20240720/windows-1960820772.html

https://ria.ru/20240719/it-sboy-1960753408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, в мире