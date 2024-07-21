https://ria.ru/20240721/windows-1960981157.html
В Microsoft рассказали, сколько устройств затронул глобальный сбой Windows
В Microsoft рассказали, сколько устройств затронул глобальный сбой Windows - РИА Новости, 21.07.2024
В Microsoft рассказали, сколько устройств затронул глобальный сбой Windows
Глобальный сбой в работе техники затронул 8,5 миллиона устройств, работающих на базе операционной системы Windows, сообщила в субботу корпорация Microsoft. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T00:15
2024-07-21T00:15
2024-07-21T01:26
технологии
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глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Глобальный сбой в работе техники затронул 8,5 миллиона устройств, работающих на базе операционной системы Windows, сообщила в субботу корпорация Microsoft. "По нашим оценкам, обновление (компании - ред.) CrowdStrike затронуло 8,5 миллиона устройств Windows, или менее 1% от общего числа устройств Windows", - говорится в сообщении в блоге Microsoft. Там уточнили, что для реагирования на инцидент и устранение причин сбоя были направлены сотни инженеров и экспертов Microsoft, которые напрямую работали с клиентами. "Этот инцидент демонстрирует взаимосвязанную природу нашей обширной экосистемы - поставщиков глобальных облачных услуг, программных платформ, поставщиков средств безопасности и другого программного обеспечения, а также клиентов", - добавили в американской корпорации. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
https://ria.ru/20240720/windows-1960820772.html
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технологии, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, в мире
Технологии, Microsoft Corporation, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, В мире
В Microsoft рассказали, сколько устройств затронул глобальный сбой Windows
Microsoft: сбой в работе техники затронул 8,5 миллиона устройств на базе Windows
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Глобальный сбой в работе техники затронул 8,5 миллиона устройств, работающих на базе операционной системы Windows, сообщила в субботу корпорация Microsoft.
"По нашим оценкам, обновление (компании - ред.) CrowdStrike затронуло 8,5 миллиона устройств Windows, или менее 1% от общего числа устройств Windows", - говорится в сообщении в блоге Microsoft.
Там уточнили, что для реагирования на инцидент и устранение причин сбоя были направлены сотни инженеров и экспертов Microsoft, которые напрямую работали с клиентами.
"Этот инцидент демонстрирует взаимосвязанную природу нашей обширной экосистемы - поставщиков глобальных облачных услуг, программных платформ, поставщиков средств безопасности и другого программного обеспечения, а также клиентов", - добавили в американской корпорации.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.